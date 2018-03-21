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21 марта 2018, 12:01



В Норильске определили лучших шашистов города.

В последний игровой день у признанных мастеров Райнгольда Шмыка и Балоглана Абдуллаева оказалось равное количество очков, и в очном споре между ними победу праздновал кандидат в мастера спорта по русским шашкам Абдуллаев (12,5 очков), для которого эта победа стала третьей подряд. Бронзу соревнований взял Чеслав Гаспарович. Следующие состязания по русским шашкам состоятся в канун 9 Мая и будут посвящены победе в Великой Отечественной войне.

Просмотров:105 В традиционном чемпионате по русским шашкам приняли участие 15 сильнейших шашистов Большого Норильска, которые на стадионе «Заполярник» состязались по круговой системе на протяжении месяца.В последний игровой день у признанных мастеров Райнгольда Шмыка и Балоглана Абдуллаева оказалось равное количество очков, и в очном споре между ними победу праздновал кандидат в мастера спорта по русским шашкам Абдуллаев (12,5 очков), для которого эта победа стала третьей подряд. Бронзу соревнований взял Чеслав Гаспарович.Следующие состязания по русским шашкам состоятся в канун 9 Мая и будут посвящены победе в Великой Отечественной войне.