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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:30 «Добавь городу красок». В Норильске стартовал юбилейный конкурс творчества детей и молодежи.
12:01 В Норильске определили лучших шашистов города.
11:18 «Душевный разговор». Юбилейная персональная выставка произведений живописи и графики Лилии Христич откроется в художественной галерее Нрильска 23 марта в 18.00.
11:12 Владимир Фролочкин: «Я очень счастлив и горд получить это звание. Жаль, что мой отец, создавший ансамбль «Оганер», уехал из Норильска, так и не успев получить высоких наград, а ведь он достоин этого, как никто другой. Но я думаю, что ему приятно знать, что его детище, его «Оганер» достиг тех высот, о которых мечтал отец».
10:51 Норильский депутат Владимир Фролочкин удостоен звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».
10:44 Дороги для движения автобусов открыли, но штормовое предупреждение в Норильске все еще действует.
21:12 Погодные условия в Норильске ухудшились. Жители Кайеркана, не успевшие днем уехать домой, останутся ночевать в Центральном районе.
17:59 Дорогу в Талнах и Оганер открыли. Народу на автовокзале стало меньше.
17:08 Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава.
17:01 Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин.
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