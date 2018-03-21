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21 марта 2018, 12:30



«Добавь городу красок». В Норильске стартовал юбилейный конкурс творчества детей и молодежи.

Проект «Добавь городу красок» реализуется по трем направлениям: - «Рисунок» – «Веселые картинки о Норильске». Работы принимаются от детей в возрасте от 4 до 9 лет включительно. Лучшие рисунки будут использованы для оформления экспозиции в аэропорту г. Норильска. - «Рисунок» – «Любая книга – умный друг». К участию приглашаются ребята от 10 до 17 лет. Работы будут использованы для оформления библиобуса. - «Граффити» – «Без фантазии нет искусства». Свои работы могут присылать все желающие от 10 до 35 лет включительно. Предусмотрена и образовательная программа. Для участников конкурса проведут мастер-классы от профессионалов стрит-арта, чтоб как можно больше людей узнали о различных техниках настенной росписи и попробовали свои силы. Кстати, в этом году мастер-классы пройдут в новом формате. Прием заявок на конкурс осуществляется с 19 марта по 30 апреля 2018 года. Всю дополнительную информацию можно получить в управлении корпоративных проектов, телефон 25-81-33, либо в официальной группе, посвященной конкурсу: vk.com/dobavgorodukrasok. Конкурс «Добавь городу красок» учрежден компанией «Норникель». В организации конкурса принимают участие департамент социальной политики «Норникеля», управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля», управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска. Объявление победителей конкурса и награждение состоится 11 мая 2018 года.

Просмотров:89 По результатам пятого, юбилейного конкурса «Добавь городу красок» стрит-арт-объект появится на здании Норильской детской художественной школы. Кроме того, в аэропорту откроется экспозиция с лучшими работами, а по городу будет курсировать яркий библиобус.Проект «Добавь городу красок» реализуется по трем направлениям:- «Рисунок» – «Веселые картинки о Норильске». Работы принимаются от детей в возрасте от 4 до 9 лет включительно. Лучшие рисунки будут использованы для оформления экспозиции в аэропорту г. Норильска.- «Рисунок» – «Любая книга – умный друг». К участию приглашаются ребята от 10 до 17 лет. Работы будут использованы для оформления библиобуса.- «Граффити» – «Без фантазии нет искусства». Свои работы могут присылать все желающие от 10 до 35 лет включительно.Предусмотрена и образовательная программа. Для участников конкурса проведут мастер-классы от профессионалов стрит-арта, чтоб как можно больше людей узнали о различных техниках настенной росписи и попробовали свои силы. Кстати, в этом году мастер-классы пройдут в новом формате.Прием заявок на конкурс осуществляется с 19 марта по 30 апреля 2018 года. Всю дополнительную информацию можно получить в управлении корпоративных проектов, телефон 25-81-33, либо в официальной группе, посвященной конкурсу: vk.com/dobavgorodukrasok.Конкурс «Добавь городу красок» учрежден компанией «Норникель». В организации конкурса принимают участие департамент социальной политики «Норникеля», управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля», управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска.Объявление победителей конкурса и награждение состоится 11 мая 2018 года.