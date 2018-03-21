Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 14:11



Будущее Норильска обсудят участники форума социальных технологий «Город – это мы!».

Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан. Ещё одна отличительная черта этого форума – он пройдет под лозунгом «В ритме города». Каждое время, каждое десятилетие развития города имеет свой ритм. Он напрямую может отражаться в звучании – например, музыке эпохи, а в переносном смысле – в проектах, событиях, людях, их желаниях и мечтах. Особенным образом форум откроет выставка в городском пространстве «Город в едином ритме». «Звучащий» выставочный проект МВК «Музей Норильска» задаст новый ритм в юбилейный для Норильска год – смена времен и ритмов города в привязке к истории места и страны. А ритм города – это единство места, времени и действий людей. Именно по таким траекториям и будет построена работа форума социальных технологий «Город – это мы!». • Ритм места – обсуждение общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан. • Ритм событий – дискуссионные и креативные площадки о разработке новых и самобытных городских событий. • Ритм развития – диалоги с экспертами об управлении собственными талантами в своем городе. Участие в мероприятиях форумов примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф-редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина, директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский, Юрий Муравицкий, основатель Международного фестиваля уличных театров «Открытое небо» и другие. Впервые форум «Город — это мы!» завершится постфорумной программой, на которой заинтересованные участники смогут пообщаться со спикерами форума. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальной игры с телезнатоком Борисом Левиным до исторической дискуссии с Сергеем Каменским, директором Музея истории Екатеринбурга. Для визуального решения форума этого года использованы мотивы городского фольклора. «За нами Тундра», «Здесь замерз Дед Мороз», «Просто тепло, когда холодно» и другие — колоритные и самобытные фразы из жизни северных регионов от Ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) и PolArt-резиденции. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/671576/ Более подробная информация в группе форума «Вконтакте» – https://vk.com/norilsk_eto_my Справочно: Форум социальных технологий является частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и проходит в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе, а также в Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе). Ежегодно около полутора тысяч участников в каждом регионе вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.

Просмотров:177 Традиционный форум социальных технологий «Город — это мы!» состоится в Норильске 31 марта. Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, сообщает пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля».Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан.Ещё одна отличительная черта этого форума – он пройдет под лозунгом «В ритме города». Каждое время, каждое десятилетие развития города имеет свой ритм. Он напрямую может отражаться в звучании – например, музыке эпохи, а в переносном смысле – в проектах, событиях, людях, их желаниях и мечтах.Особенным образом форум откроет выставка в городском пространстве «Город в едином ритме». «Звучащий» выставочный проект МВК «Музей Норильска» задаст новый ритм в юбилейный для Норильска год – смена времен и ритмов города в привязке к истории места и страны.А ритм города – это единство места, времени и действий людей. Именно по таким траекториям и будет построена работа форума социальных технологий «Город – это мы!».• Ритм места – обсуждение общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан.• Ритм событий – дискуссионные и креативные площадки о разработке новых и самобытных городских событий.• Ритм развития – диалоги с экспертами об управлении собственными талантами в своем городе.Участие в мероприятиях форумов примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф-редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина, директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский, Юрий Муравицкий, основатель Международного фестиваля уличных театров «Открытое небо» и другие.Впервые форум «Город — это мы!» завершится постфорумной программой, на которой заинтересованные участники смогут пообщаться со спикерами форума. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальной игры с телезнатоком Борисом Левиным до исторической дискуссии с Сергеем Каменским, директором Музея истории Екатеринбурга.Для визуального решения форума этого года использованы мотивы городского фольклора. «За нами Тундра», «Здесь замерз Дед Мороз», «Просто тепло, когда холодно» и другие — колоритные и самобытные фразы из жизни северных регионов от Ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) и PolArt-резиденции.Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/671576/Более подробная информация в группе форума «Вконтакте» – https://vk.com/norilsk_eto_myСправочно:Форум социальных технологий является частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и проходит в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе, а также в Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе). Ежегодно около полутора тысяч участников в каждом регионе вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.