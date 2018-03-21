Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 15:26



В непогоду на дорогах Норильска пострадали три человека, кроме того, от владельцев автотранспорта в ГИБДД поступило 15 заявок о материальном ущербе.

За день было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека. В Норильске на пешеходном переходе возле дома № 19 по ул. Бегичева под колеса автомобиля попала женщина. Водитель свою вину не отрицает. Признается, поздно начал тормозить перед пешеходным переходом, в итоге машину потянуло юзом. Пострадавшая получила ушибы. Ушибы шейного отдела позвоночника получили водитель и пассажир "Рено Логан", попавшего в ДТП на трассе Норильск - Алыкель. На 22-м км, заметив впереди затор, водитель остановил машину. А вот следовавший за ним микроавтобус сделать этого не успел. Произошло столкновение, в результате которого и травмировались люди в легковушке. Произошло это около 15 часов. К этому времени было принято решение о закрытии дороги для легкового автотранспорта, но машины, уже находящиеся на трассе, вынуждены были продвигаться вперед. К 16 часам закрыли и автодорогу на Талнах. В условиях плохой видимости машины, следовавшие по трассе, выстраивались в длинные вереницы. По ходу движения возникали столкновения транспорта, к счастью, без пострадавших. К вечеру дорогу Норильск – Талнах открыли Всего за день в ГИБДД поступило 15 заявлений от автовладельцев об ущербе, причиненном их авто в результате ДТП. Это только официально оформленные, возможно столкновений было больше, но люди решали вопросы самостоятельно ввиду отсутствия ОСАГО, допускают полицейские.

Просмотров:224 Шторм, разбушевавшийся накануне в Норильске, на несколько часов парализовал движение на автодогорах города. Стоит отметить, что дорогу Норильск - Алыкель закрывали для движения автотранспорта еще 19 числа, но потом, с улучшением погоды, открыли. Утром же 20 марта стало понятно, что на город надвигается буран.За день было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека. В Норильске на пешеходном переходе возле дома № 19 по ул. Бегичева под колеса автомобиля попала женщина. Водитель свою вину не отрицает. Признается, поздно начал тормозить перед пешеходным переходом, в итоге машину потянуло юзом. Пострадавшая получила ушибы.Ушибы шейного отдела позвоночника получили водитель и пассажир "Рено Логан", попавшего в ДТП на трассе Норильск - Алыкель. На 22-м км, заметив впереди затор, водитель остановил машину. А вот следовавший за ним микроавтобус сделать этого не успел. Произошло столкновение, в результате которого и травмировались люди в легковушке. Произошло это около 15 часов. К этому времени было принято решение о закрытии дороги для легкового автотранспорта, но машины, уже находящиеся на трассе, вынуждены были продвигаться вперед.К 16 часам закрыли и автодорогу на Талнах. В условиях плохой видимости машины, следовавшие по трассе, выстраивались в длинные вереницы. По ходу движения возникали столкновения транспорта, к счастью, без пострадавших. К вечеру дорогу Норильск – Талнах открылиВсего за день в ГИБДД поступило 15 заявлений от автовладельцев об ущербе, причиненном их авто в результате ДТП. Это только официально оформленные, возможно столкновений было больше, но люди решали вопросы самостоятельно ввиду отсутствия ОСАГО, допускают полицейские.