Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 15:31



Около 300 жителей Большого Норильска из-за непогоды провели эту ночь вне дома.

Тех, кому пришлось задержаться в Кайеркане, разместили в КДЦ. «Юбилейный» приютил 80 норильчан. Молодежный центр заявил о готовности стать постоянной площадкой для размещения людей в подобных ситуациях. В здании есть мягкие диваны, подготовлена чайная зона. "Антикафе" чай, кофе обеспечивали за свой счет. В ГЦК и КДЦ общественным питанием обеспечивало УПРиУ. Из Кайеркана пассажиры вернулись домой раньше, около трех утра их доставили в Норильск пармами. В Кайеркан люди уехали рано утром.

Просмотров:248 Кто-то не смог добраться в Кайеркан, кто-то вернуться с работы в Норильск. В Центральном районе 167 человек ожидали улучшения погоды в ГЦК, около 30 в "Антикафе", двое - в Молодежном центре.Тех, кому пришлось задержаться в Кайеркане, разместили в КДЦ. «Юбилейный» приютил 80 норильчан.Молодежный центр заявил о готовности стать постоянной площадкой для размещения людей в подобных ситуациях. В здании есть мягкие диваны, подготовлена чайная зона. "Антикафе" чай, кофе обеспечивали за свой счет. В ГЦК и КДЦ общественным питанием обеспечивало УПРиУ.Из Кайеркана пассажиры вернулись домой раньше, около трех утра их доставили в Норильск пармами. В Кайеркан люди уехали рано утром.