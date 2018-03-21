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21 марта 2018, 16:01



Пассажиры вчерашнего рейса Норильск – Красноярск смогли улететь только сегодня утром.

В салоне авиалайнера пассажиры провели несколько часов. Как сообщает «7 канал», пассажир Роман Сотников снял на видео, как в процессе ожидания женщина стала молиться за скорый полет. Затем Роман показал обстановку за бортом самолета: своего вылета ждали пассажиры еще нескольких рейсов. Видеоролик появился в сети Интеренет. В итоге людей все же вернули в здание порта. Улетел самолет в Красноярск только сегодня утром.

Просмотров:216 Накануне аэропорт Норильск работал по фактической погоде из-за сильного ветра. Часть рейсов благополучно приземлилась и, забрав норильчан, улетела в обратном направлении. А вот красноярскому рейсу не повезло. Готовясь к взлету, когда пассажиры уже были на борту, началась сильная метель, и порт закрыли. Ожидая «окно», самолет стоял на площадке, людей назад в здание аэровокзала не доставляли.В салоне авиалайнера пассажиры провели несколько часов. Как сообщает «7 канал», пассажир Роман Сотников снял на видео, как в процессе ожидания женщина стала молиться за скорый полет. Затем Роман показал обстановку за бортом самолета: своего вылета ждали пассажиры еще нескольких рейсов. Видеоролик появился в сети Интеренет.В итоге людей все же вернули в здание порта. Улетел самолет в Красноярск только сегодня утром.