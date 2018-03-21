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21 марта 2018, 16:59



Вместо территории у дома на ул. Пушкина, 12, в адресной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 год появились два талнахских участка.

«Для включения в программу этого года требовалось провести повторные собрания собственников жилья, но в доме на Пушкина, 12, не набрали кворум собственников. Потому вместо этого адреса выбраны две другие территории: ул. Рудная, 25, и Бауманская, 14, где в рамках благоустройства планируется установить малые архитектурные формы (урны и скамейки), выполнить асфальтировку. А собственники дома на ул. Пушкина, 12, могут рассчитывать на вступление в программу будущего года, но потребуется проявить бОльшую активность», - пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. В общей сложности в программе оказалось 23 территории, которые планируется благоустроить за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также при частичном софинансировании собственниками.

Просмотров:167 Изначально общественная комиссия по развитию городской среды включила в программу 22 территории, в том числе и двор на Пушкина, 12, которые в прошлом году не успели благоустроить.«Для включения в программу этого года требовалось провести повторные собрания собственников жилья, но в доме на Пушкина, 12, не набрали кворум собственников. Потому вместо этого адреса выбраны две другие территории: ул. Рудная, 25, и Бауманская, 14, где в рамках благоустройства планируется установить малые архитектурные формы (урны и скамейки), выполнить асфальтировку. А собственники дома на ул. Пушкина, 12, могут рассчитывать на вступление в программу будущего года, но потребуется проявить бОльшую активность», - пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.В общей сложности в программе оказалось 23 территории, которые планируется благоустроить за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также при частичном софинансировании собственниками.