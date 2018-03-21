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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:31 В Норильске полицейские за круглым столом обсудили проблемы наркомании со студентами норильского техникума
19:57 Российские учителя выступают против нового стандарта образования по литературе
19:51 Всероссийская проверочная работа по истории прошла в школах Красноярского края
19:45 Работу фонда капремонта Красноярского края после разноса замминистра ЖКХ едет проверять комиссия из Москвы
18:47 Работники газовой отрасли Таймыра отмечают юбилей. Торжественный вечер состоялся сегодня в городском центре Норильска.
18:41 Работа с трудными подростками и не только. В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Шанс».
18:34 Норильчане решили судьбу благоустройства города, проголосовав за лучшие проекты.
18:33 Полицейские советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте. В сложных погодных условиях они продолжают обеспечивать безопасность в городе и на дорогах.
18:24 В пятницу, 23 марта, в КДШИ откроется персональная выставка Ларисы Саенко «Мечты сбываются».
17:44 Сегодня исполняется пять лет «Объединенной дирекции заповедников Таймыра».
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