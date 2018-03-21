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21 марта 2018, 17:22



Норильский паралимпиец получил высокую награду из рук президента страны.

Горнолыжника Алексея Бугаева, который выиграл в Корее золотую и серебряную медали, наградили за спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность орденом Почета. В ответ спортсмен поздравил президента с очередной победой в выборах.

Просмотров:182 Горнолыжник Валерий Редкозубов получил медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени: спортсмен стал двукратным бронзовым призером в соревнованиях по горнолыжному спорту. Президент России Владимир Путин вручил Алексею Бугаеву и Валерию Редкозубову государственные награды за успешное участие в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане.Горнолыжника Алексея Бугаева, который выиграл в Корее золотую и серебряную медали, наградили за спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность орденом Почета. В ответ спортсмен поздравил президента с очередной победой в выборах.