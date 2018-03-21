Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 17:30



«Норникель» запускает конкурс для юных изобретателей I Mаkе. В Норильске презентация конкурса пройдет 28 марта.

В конкурсе могут принять участие школьники от 6 до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района. Победители конкурса после доработки проектов и создания прототипа с менторами из МГУ имени М. В. Ломоносова войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года. Чтобы стать участником конкурса I Make, необходимо придумать идею полезного изобретения, создать иллюстрацию изобретения (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и др.), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make и заполнить форму заявки. Все проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать одной из перечисленных тематик: обнаружение угроз, борьба и ликвидация последствий стихийных бедствий; образование и отдых; питание и сельское хозяйство; зеленые технологии; безопасность и здравоохранение; технологии для людей с ограниченными возможностями. Экспертный совет определит 10 полуфиналистов в каждом регионе, которые примут участие в очном этапе конкурса. Очный этап представляет собой защиту проекта в форме короткой презентации изобретения. Победители очного этапа получают приглашение на международную выставку изобретателей в Индию. 28 марта в Норильске пройдет презентации конкурса I Make и открытые лекции на тему изобретательства и мейкерства. Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/imake2018. Участники конкурса могут стать экспонентами фестиваля научных открытий Arctic Wave и Всероссийского фестиваля науки. Справочно: Конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном «AрктикPRO», школой городских компетенций.

Просмотров:159 «Норникель» объявляет о старте конкурса юных изобретателей I Mаkе, цель которого — привлечь внимание молодежи к изобретательской деятельности, а также помочь увлеченным школьникам воплотить свои идеи в действующие прототипы и продемонстрировать их обществу, сообщает пресс-служба компании.В конкурсе могут принять участие школьники от 6 до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района. Победители конкурса после доработки проектов и создания прототипа с менторами из МГУ имени М. В. Ломоносова войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года.Чтобы стать участником конкурса I Make, необходимо придумать идею полезного изобретения, создать иллюстрацию изобретения (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и др.), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make и заполнить форму заявки.Все проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать одной из перечисленных тематик:обнаружение угроз, борьба и ликвидация последствий стихийных бедствий;образование и отдых;питание и сельское хозяйство;зеленые технологии;безопасность и здравоохранение;технологии для людей с ограниченными возможностями.Экспертный совет определит 10 полуфиналистов в каждом регионе, которые примут участие в очном этапе конкурса. Очный этап представляет собой защиту проекта в форме короткой презентации изобретения. Победители очного этапа получают приглашение на международную выставку изобретателей в Индию.28 марта в Норильске пройдет презентации конкурса I Make и открытые лекции на тему изобретательства и мейкерства.Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/imake2018.Участники конкурса могут стать экспонентами фестиваля научных открытий Arctic Wave и Всероссийского фестиваля науки.Справочно:Конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном «AрктикPRO», школой городских компетенций.