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21 марта 2018, 17:32



В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», посвященный 65-летию города.

В течение учебного года проходят несколько этапов конкура. В этот раз они посвящены празднованию 65-летия Норильска. Активисты разработали плакаты, листовки, радиогазеты и другое, чтобы сообщить о юбилее города педагогам, школьникам и родителям, а также оформили экспозицию «С днем рождения, любимый город!». На втором этапе ребята собрали материалы об уникальности своих образовательных учреждений, которые войдут в путеводитель «37 чудес Большого Норильска», и создали творческую работу «Норильские мечты». Сейчас по специальному графику проходят творческие выступления в рамках третьего этап «Уникальность и будущее Норильска - в нас!». Ученические активы представляют интересные исторические факты о городе и его жителях, рассказывают об уникальности города в настоящем, а также фантазируют о его будущем. Также активисты участвуют в конкурсах интерактивных площадках.

Просмотров:153 Конкурс проводится уже 21 год. Сегодня его организацией занимается социально-образовательный центр при поддержке управления общего и дошкольного образования. Участвуют 37 команд от школ Центрального района, Талнаха, Кайеркана и Снежногорска.В течение учебного года проходят несколько этапов конкура. В этот раз они посвящены празднованию 65-летия Норильска.Активисты разработали плакаты, листовки, радиогазеты и другое, чтобы сообщить о юбилее города педагогам, школьникам и родителям, а также оформили экспозицию «С днем рождения, любимый город!». На втором этапе ребята собрали материалы об уникальности своих образовательных учреждений, которые войдут в путеводитель «37 чудес Большого Норильска», и создали творческую работу «Норильские мечты».Сейчас по специальному графику проходят творческие выступления в рамках третьего этап «Уникальность и будущее Норильска - в нас!». Ученические активы представляют интересные исторические факты о городе и его жителях, рассказывают об уникальности города в настоящем, а также фантазируют о его будущем. Также активисты участвуют в конкурсах интерактивных площадках.