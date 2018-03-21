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21 марта 2018, 17:34



Полтора часа остается до начала первого финального матча Кубка России с участием «Норильского никеля».

Для норильчан это уже третий финал Кубка России. В предыдущих двух – в сезонах 1999/2000 и 2014/2015 гг. - они были только вторыми. Югорчане, напротив, были более успешны в борьбе за почетный трофей, который они брали в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 гг. Ответная финальная встреча пройдет в Югорске 25 марта.

Просмотров:165 Напомним, что игра, в которой «Норникель» поборется за кубок с МФК «Газпром-Югра» (Югорск), состоится сегодня во Дворце спорта «Арктика». Болельщиков приглашают к 18.30 на торжественное открытие. Матч начнется в 19.00. Вход свободный.Для норильчан это уже третий финал Кубка России. В предыдущих двух – в сезонах 1999/2000 и 2014/2015 гг. - они были только вторыми. Югорчане, напротив, были более успешны в борьбе за почетный трофей, который они брали в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 гг.Ответная финальная встреча пройдет в Югорске 25 марта.