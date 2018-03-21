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21 марта 2018, 17:42



Очередная проверка системы оповещения в Норильске пройдет завтра.

При получении проверочных сигналов оповещения жителям города не нужно совершать каких-либо действий, руководителям организаций мер не предпринимать.

Просмотров:159 22 марта 2018 года в период с 11:00 до 14:00 будет проводиться проверка работоспособности локальной системы оповещения ТЭЦ-2 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Норильска.При получении проверочных сигналов оповещения жителям города не нужно совершать каких-либо действий, руководителям организаций мер не предпринимать.