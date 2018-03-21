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21 марта 2018, 17:44



Сегодня исполняется пять лет «Объединенной дирекции заповедников Таймыра».

По мнению Виктора Викторовича, это большое достижение, так как на момент объединения на эти территории если и ступала нога госинспектора, то раз в десять лет. Теперь же заповедники восстанавливают на своих территориях кордоны. Сегодня можно сказать, что более половины из них теперь работают в круглогодичном режиме. Еще создана хорошая рабочая команда, разработан ряд социальных проектов, многие из которых уже получили грантовую поддержку. Это позволило привлечь внимание к работе дирекции таких структур как Всемирный фонд дикой природы. Среди нереализованных пока планов Объединенной дирекции - создание визит-центра. Сделать это раньше помешали сложная экономическая ситуация в стране и сокращение финансирования некоторых федеральных программ (например, по развитию познавательного туризма). Реализация этого проекта в перспективе, а сегодня Объединенная дирекция заповедников Таймыра отмечает свой первый юбилей.

Просмотров:168 Пять лет назад произошло слияние трех заповедников нашего полуострова - Большого Арктического, Таймырского и Путоранского. Как рассказывал на интернет-ресурсе «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» (zapovedsever.ru) ее директор Виктор Матасов, за эти годы удалось привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовую базу. Также удалённые территории Большого Арктического и Таймырского заповедников были взяты под должный контроль, на них проводятся рейдовые мероприятия и научные исследования.По мнению Виктора Викторовича, это большое достижение, так как на момент объединения на эти территории если и ступала нога госинспектора, то раз в десять лет. Теперь же заповедники восстанавливают на своих территориях кордоны. Сегодня можно сказать, что более половины из них теперь работают в круглогодичном режиме. Еще создана хорошая рабочая команда, разработан ряд социальных проектов, многие из которых уже получили грантовую поддержку. Это позволило привлечь внимание к работе дирекции таких структур как Всемирный фонд дикой природы.Среди нереализованных пока планов Объединенной дирекции - создание визит-центра. Сделать это раньше помешали сложная экономическая ситуация в стране и сокращение финансирования некоторых федеральных программ (например, по развитию познавательного туризма). Реализация этого проекта в перспективе, а сегодня Объединенная дирекция заповедников Таймыра отмечает свой первый юбилей.