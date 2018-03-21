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21 марта 2018, 18:24



В пятницу, 23 марта, в КДШИ откроется персональная выставка Ларисы Саенко «Мечты сбываются».

Открытие выставки состоится 23 марта в 18.00 в выставочном зале КДШИ на Школьной, 8. Увидеть экспозицию можно будет в течение месяца, до 20 апреля.

Просмотров:165 Ларису Александровну Саенко в Кайеркане знает каждый второй: более 30 лет она работает воспитателем в детском саду № 84 «Голубок» и выпустила в большой мир сотни ребятишек. Это не просто педагог, она учит малышей рисовать, танцевать, петь, а какие коллективные работы они готовят для различных конкурсов - чудо! Сама Лариса Саенко удивительно увлекающийся человек. На протяжении многих лет она занимается в творческом объединении «Мастерская куклы» при Кайерканской детской школе искусств, и ее коллекция насчитывает немало уникальных работ - на выставке будет представлено более 50 кукол автора.Открытие выставки состоится 23 марта в 18.00 в выставочном зале КДШИ на Школьной, 8. Увидеть экспозицию можно будет в течение месяца, до 20 апреля.