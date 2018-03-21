Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 18:33



Полицейские советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте. В сложных погодных условиях они продолжают обеспечивать безопасность в городе и на дорогах.

На охрану общественного порядка и помощь гражданам в местах массового скопления людей, таких как автовокзал и организованные пункты временного пребывания в Центральном районе Норильска, были выведены дополнительные наряды патрульно-постовой службы полиции. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель со вчерашнего дня продолжает действовать запрет для движения легкового автотранспорта. В условиях сохраняющегося штормового предупреждения сотрудники ГИБДД советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте, в случае если это невозможно, автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим, контролировать дистанцию, держаться на расстоянии от крупногабаритных транспортных средств. По-прежнему особую осторожность полицейские рекомендуют соблюдать пешим участникам дорожного движения, в частности – избегать на своем пути легких конструкций, не подходить близко к краю пешеходной зоны, так как сильные порывы ветра могут вытолкнуть пешехода на проезжую часть. Полицейские призывают северян не оставаться равнодушными и в случае, если вам известно, что из-за непогоды кто-то попал в трудное положение, призвать на помощь полицейских (по телефону 102) или экстренные службы (112).

Просмотров:140 Накануне в связи со значительным ухудшением погодных условий личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Норильску был поднят по тревоге и ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, в том числе с использованием спецтехники высокой проходимости. При этом в целях обозначения экипажей ДПС и ППС в условиях сильной метели патрульные автомобили работали с проблесковыми маячками, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.На охрану общественного порядка и помощь гражданам в местах массового скопления людей, таких как автовокзал и организованные пункты временного пребывания в Центральном районе Норильска, были выведены дополнительные наряды патрульно-постовой службы полиции.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель со вчерашнего дня продолжает действовать запрет для движения легкового автотранспорта.В условиях сохраняющегося штормового предупреждения сотрудники ГИБДД советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте, в случае если это невозможно, автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим, контролировать дистанцию, держаться на расстоянии от крупногабаритных транспортных средств.По-прежнему особую осторожность полицейские рекомендуют соблюдать пешим участникам дорожного движения, в частности – избегать на своем пути легких конструкций, не подходить близко к краю пешеходной зоны, так как сильные порывы ветра могут вытолкнуть пешехода на проезжую часть.Полицейские призывают северян не оставаться равнодушными и в случае, если вам известно, что из-за непогоды кто-то попал в трудное положение, призвать на помощь полицейских (по телефону 102) или экстренные службы (112).