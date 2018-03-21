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21 марта 2018, 18:34



Норильчане решили судьбу благоустройства города, проголосовав за лучшие проекты.

В результате рейтингового голосования абсолютным лидером по числу голосов стал Оганер: за обустройство территории по адресу: ул. Озерная, 15а, проголосовало 4156 жителей. Кайеркан и Талнах тоже голосовали, но набрали меньше голосов. 3368 человек хотели бы видеть зону отдыха в районе домов 9 и 15 по улице Победы в Кайеркане; 3752 жителя Талнаха в качестве территории для крытой куполом детской площадки предложили район между улицами Маслова и Бауманской. Эти территории планируют благоустроить позже, а первое финансирование пойдет в Оганер. Почти 20 млн рублей (средства федерального, краевого и местного бюджетов. - Авт.) будет выделено на детскую площадку по Озерной, 15а. Но план благоустройства включает в себя не только эти три территории, он значительно шире. Николай Жигулин, и. о. заместителя главы города городскому хозяйству: "Изначально в проекте было предусмотрено 10 территорий, из которых до 9 февраля горожане выбрали три. По итогам голосования 18 марта из них предстояло выбрать одну. Но мы решили расширить этот список и в день голосования предоставили выбор, чтобы в итоге в каждом районе благоустроить по одной территории". Таким образом, с учетом дополнительного списка, за который голосовали жители каждого из районов, в этом году будут благоустроены четыре территории: в Оганере - район Озерной, 15а; в Норильске появится место отдыха по ул. Нансена 52; в Талнахе установят детскую площадку на ул. Энтузиастов, 7; в Кайеркане в районе домов на ул. Надеждинской, 3-5, будет разбит малый сквер; в Снежногорске - обустроят сквер в районе ул. Хантайской Набережная, 5 (парк имени Николая Урванцева). За дальнейшее благоустройство территории в районе озера Долгое проголосовало, как ни странно, меньше людей, но Николай Жигулин подтвердил, что благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое, продолжится и в этом году. Деньги на это в бюджете есть. В настоящее время дизайн-проекты и техническая документация на выбранные территории почти составлены, в первой декаде мая планируется заключить контракты с подрядчиками. Благоустройство начнется летом. Завершить его специалисты УГХ рассчитывают до середины сентября.

Просмотров:190 Благоустроенные территории появятся уже к осени в каждом районе города. Почти 18 тысяч человек приняли участие в голосовании, такую активность специалисты управления городского хозяйства называют очень высокой. Горожанам предлагали определить рейтинг территорий для благоустройства.В результате рейтингового голосования абсолютным лидером по числу голосов стал Оганер: за обустройство территории по адресу: ул. Озерная, 15а, проголосовало 4156 жителей. Кайеркан и Талнах тоже голосовали, но набрали меньше голосов. 3368 человек хотели бы видеть зону отдыха в районе домов 9 и 15 по улице Победы в Кайеркане; 3752 жителя Талнаха в качестве территории для крытой куполом детской площадки предложили район между улицами Маслова и Бауманской. Эти территории планируют благоустроить позже, а первое финансирование пойдет в Оганер. Почти 20 млн рублей (средства федерального, краевого и местного бюджетов. - Авт.) будет выделено на детскую площадку по Озерной, 15а.Но план благоустройства включает в себя не только эти три территории, он значительно шире. Николай Жигулин, и. о. заместителя главы города городскому хозяйству: "Изначально в проекте было предусмотрено 10 территорий, из которых до 9 февраля горожане выбрали три. По итогам голосования 18 марта из них предстояло выбрать одну. Но мы решили расширить этот список и в день голосования предоставили выбор, чтобы в итоге в каждом районе благоустроить по одной территории".Таким образом, с учетом дополнительного списка, за который голосовали жители каждого из районов, в этом году будут благоустроены четыре территории: в Оганере - район Озерной, 15а; в Норильске появится место отдыха по ул. Нансена 52; в Талнахе установят детскую площадку на ул. Энтузиастов, 7; в Кайеркане в районе домов на ул. Надеждинской, 3-5, будет разбит малый сквер; в Снежногорске - обустроят сквер в районе ул. Хантайской Набережная, 5 (парк имени Николая Урванцева).За дальнейшее благоустройство территории в районе озера Долгое проголосовало, как ни странно, меньше людей, но Николай Жигулин подтвердил, что благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое, продолжится и в этом году. Деньги на это в бюджете есть.В настоящее время дизайн-проекты и техническая документация на выбранные территории почти составлены, в первой декаде мая планируется заключить контракты с подрядчиками. Благоустройство начнется летом. Завершить его специалисты УГХ рассчитывают до середины сентября.