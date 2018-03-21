Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 18:41



Работа с трудными подростками и не только. В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Шанс».

Основные задачи акции - предупреждение совершения преступлений и других правонарушений подростками, выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также оказание адресной реабилитационной помощи подросткам, ранее совершавшим правонарушения. Полицейские навестят своих подопечных, состоящих на учете в ОВД. Таких в настоящее время в Норильске насчитывается 234 человека. В вечернее время стражи порядка будут проверять досуговые учреждения для выявления фактов пребывания в них несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Кроме этого, сотрудники полиции проведут профилактические лекции в школах, на которых расскажут подросткам об ответственности за совершение противоправных действий.

Просмотров:146 С 20 по 23 марта в Норильске, как и на территории всего Красноярского края, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят профилактическое мероприятие «Шанс».Основные задачи акции - предупреждение совершения преступлений и других правонарушений подростками, выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также оказание адресной реабилитационной помощи подросткам, ранее совершавшим правонарушения.Полицейские навестят своих подопечных, состоящих на учете в ОВД. Таких в настоящее время в Норильске насчитывается 234 человека. В вечернее время стражи порядка будут проверять досуговые учреждения для выявления фактов пребывания в них несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Кроме этого, сотрудники полиции проведут профилактические лекции в школах, на которых расскажут подросткам об ответственности за совершение противоправных действий.