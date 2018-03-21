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21 марта 2018, 18:47



Работники газовой отрасли Таймыра отмечают юбилей. Торжественный вечер состоялся сегодня в городском центре Норильска.

Торжественное мероприятие прошло сегодня в городском Центре культуры. Его участниками стали нынешние сотрудники АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз» и бывшие работники «Норильскгазпрома», специально прилетевшие на юбилей с материка. Виновников торжества телеграммой поздравил министр энергетики РФ Александр Новак. «Пятьдесят лет назад, 12 марта 1968 года, было создано управление строительства газопровода Мессояха-Норильск и газодобывающее предприятие «Заполярьегаз», которое впоследствии было переименовано в «Норильскгазпром». Благодаря своим работникам – профессионалам высочайшей квалификации, «Норильскгазпром» занимает достойное место в отечественной газовой промышленности. Выражаю благодарность и поздравляю всех, кто сегодня несет трудовую вахту. Особые слова признательности и глубокого уважение ветеранам-первопроходцам газовой целины. Уверен, что молодежь, пришедшая на смену, продолжит традиции старшего поколения», - говорится в специально направленном послании. В ходе праздника для гостей состоялась презентация юбилейного корпоративного фильма «Несущие свет. Норильским газовикам посвящается». «В дальнейшем фильм будет демонстрироваться на иных праздничных событиях газовиков, а в будущем может быть использован как профориентационный материал, поскольку рассказывает о технологическом процессе и буднях работы газовиков», - отметили организаторы праздника.

Просмотров:149 84 газовика получили министерские, краевые, муниципальные и корпоративные награды и звания в честь 50-летия газовой отрасли на Таймыре. Троим присвоено звание «Почетный работник газовой отрасли» от Министерства энергетики РФ.Торжественное мероприятие прошло сегодня в городском Центре культуры. Его участниками стали нынешние сотрудники АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз» и бывшие работники «Норильскгазпрома», специально прилетевшие на юбилей с материка.Виновников торжества телеграммой поздравил министр энергетики РФ Александр Новак. «Пятьдесят лет назад, 12 марта 1968 года, было создано управление строительства газопровода Мессояха-Норильск и газодобывающее предприятие «Заполярьегаз», которое впоследствии было переименовано в «Норильскгазпром». Благодаря своим работникам – профессионалам высочайшей квалификации, «Норильскгазпром» занимает достойное место в отечественной газовой промышленности. Выражаю благодарность и поздравляю всех, кто сегодня несет трудовую вахту. Особые слова признательности и глубокого уважение ветеранам-первопроходцам газовой целины. Уверен, что молодежь, пришедшая на смену, продолжит традиции старшего поколения», - говорится в специально направленном послании.В ходе праздника для гостей состоялась презентация юбилейного корпоративного фильма «Несущие свет. Норильским газовикам посвящается».«В дальнейшем фильм будет демонстрироваться на иных праздничных событиях газовиков, а в будущем может быть использован как профориентационный материал, поскольку рассказывает о технологическом процессе и буднях работы газовиков», - отметили организаторы праздника.