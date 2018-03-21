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21 марта 2018, 19:45



Работу фонда капремонта Красноярского края после разноса замминистра ЖКХ едет проверять комиссия из Москвы

В состав комиссии войдут начальник одного из отделов Минстроя и представитель ассоциации региональных фондов капремонта, предположил депутат Заксобрания Александр Глисков. «Уверен, проверяющие будут в шоке от работы краевого фонда и его директора Нины Авдеевой», — добавил депутат, который постоянно критикует капремонт в регионе. В январе фонд капремонта уже обвинили в ремонте не тех домов, которые надо было сделать по госпрограмме, через день Генпрокуратура заявила о провале программы капремонта по всей стране. В начале февраля прокуратура признала работу фонда капремонта неэффективной. Следом замминистра ЖКХ Андрей Чибис раскритиковал работу фонда за «вопиющую некомпетентность», после которой на спецсчете осталось неиспользованными восемь млрд руб, говорится в сообщении «7 канала».

Просмотров:145 Комиссия Минстроя России едет в Красноярск проверять работу фонда капремонта, сообщил «7 канал» со ссылкой на министра промышленности и ЖКХ края Анатолия Цыкалова.В состав комиссии войдут начальник одного из отделов Минстроя и представитель ассоциации региональных фондов капремонта, предположил депутат Заксобрания Александр Глисков.«Уверен, проверяющие будут в шоке от работы краевого фонда и его директора Нины Авдеевой», — добавил депутат, который постоянно критикует капремонт в регионе.В январе фонд капремонта уже обвинили в ремонте не тех домов, которые надо было сделать по госпрограмме, через день Генпрокуратура заявила о провале программы капремонта по всей стране.В начале февраля прокуратура признала работу фонда капремонта неэффективной. Следом замминистра ЖКХ Андрей Чибис раскритиковал работу фонда за «вопиющую некомпетентность», после которой на спецсчете осталось неиспользованными восемь млрд руб, говорится в сообщении «7 канала».