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21 марта 2018, 19:51



Всероссийская проверочная работа по истории прошла в школах Красноярского края

Участие школ в проведении ВПР по истории для 11 классов является добровольным. Проверочная работа предназначена для учащихся, которые не выбрали историю для сдачи ЕГЭ. Всего проверочную работу по истории проведут в 16,5 тысячи школ из всех регионов России. В крае в ВПР включились 471 школа, сообщается на официальном портале Красноярского края. Проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий. На ее выполнение отводилось 1 час 30 минут (90 минут). Работа содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней, также по истории и культуре родного края. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. В марте-мае 2018 года всероссийские проверочные работы проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.

Просмотров:139 Сегодня старшеклассники Красноярского края приняли участие во всероссийской проверочной работе (ВПР) по истории. Ее провели для выпускников 11 классов по всей России.Участие школ в проведении ВПР по истории для 11 классов является добровольным. Проверочная работа предназначена для учащихся, которые не выбрали историю для сдачи ЕГЭ. Всего проверочную работу по истории проведут в 16,5 тысячи школ из всех регионов России. В крае в ВПР включились 471 школа, сообщается на официальном портале Красноярского края.Проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий. На ее выполнение отводилось 1 час 30 минут (90 минут).Работа содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней, также по истории и культуре родного края.Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.В марте-мае 2018 года всероссийские проверочные работы проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.