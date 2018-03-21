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21 марта 2018, 19:57



Российские учителя выступают против нового стандарта образования по литературе

Преподаватели считают, что обсудить на уроках тексты всех книг вдумчиво и качественно будет невозможно. Учителя также уверены, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения. Не нравится педагогам и то, что новый стандарт фактически задает строгие рамки изучения предмета. Учитель теряет право выбирать, когда и какие именно произведения давать классам. Из программы исключается популярная и современная литература, которая нравится детям. Педагоги уверены, что документ не учитывает особенности развития ребятишек и подрывает авторитет российского образования. В понедельник, 19 марта, на сайте Гильдии словесников было опубликовано открытое письмо, в котором содержится резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе. Ко вторнику, 20 марта, открытые письмо против принятия нового образовательного стандарта по литературе в школе, в котором содержалось требование провести максимально публичное обсуждение нового стандарта, уже подписали более 650 учителей, в их числе и красноярцы, говорится в сообщении.

Просмотров:128 Документ, который диктует педагогам как именно учить детей, готовятся принять в министерстве образования России. Чиновники предлагают разбить весь школьный курс на пять лет. За это время ученики должны будут прочитать 235 произведений, сообщается на официальном портале Красноярского края.Преподаватели считают, что обсудить на уроках тексты всех книг вдумчиво и качественно будет невозможно. Учителя также уверены, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения.Не нравится педагогам и то, что новый стандарт фактически задает строгие рамки изучения предмета. Учитель теряет право выбирать, когда и какие именно произведения давать классам.Из программы исключается популярная и современная литература, которая нравится детям.Педагоги уверены, что документ не учитывает особенности развития ребятишек и подрывает авторитет российского образования.В понедельник, 19 марта, на сайте Гильдии словесников было опубликовано открытое письмо, в котором содержится резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе.Ко вторнику, 20 марта, открытые письмо против принятия нового образовательного стандарта по литературе в школе, в котором содержалось требование провести максимально публичное обсуждение нового стандарта, уже подписали более 650 учителей, в их числе и красноярцы, говорится в сообщении.