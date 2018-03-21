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21 марта 2018, 19:57

Российские учителя выступают против нового стандарта образования по литературе


Документ, который диктует педагогам как именно учить детей, готовятся принять в министерстве образования России. Чиновники предлагают разбить весь школьный курс на пять лет. За это время ученики должны будут прочитать 235 произведений, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Преподаватели считают, что обсудить на уроках тексты всех книг вдумчиво и качественно будет невозможно. Учителя также уверены, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения.
Не нравится педагогам и то, что новый стандарт фактически задает строгие рамки изучения предмета. Учитель теряет право выбирать, когда и какие именно произведения давать классам.
Из программы исключается популярная и современная литература, которая нравится детям.
Педагоги уверены, что документ не учитывает особенности развития ребятишек и подрывает авторитет российского образования.
В понедельник, 19 марта, на сайте Гильдии словесников было опубликовано открытое письмо, в котором содержится резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе.
Ко вторнику, 20 марта, открытые письмо против принятия нового образовательного стандарта по литературе в школе, в котором содержалось требование провести максимально публичное обсуждение нового стандарта, уже подписали более 650 учителей, в их числе и красноярцы, говорится в сообщении.

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    Список новостей

 21 марта 2018 
20:31   В Норильске полицейские за круглым столом обсудили проблемы наркомании со студентами норильского техникума 19:57   Российские учителя выступают против нового стандарта образования по литературе
19:51   Всероссийская проверочная работа по истории прошла в школах Красноярского края 19:45   Работу фонда капремонта Красноярского края после разноса замминистра ЖКХ едет проверять комиссия из Москвы
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18:34   Норильчане решили судьбу благоустройства города, проголосовав за лучшие проекты. 18:33   Полицейские советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте. В сложных погодных условиях они продолжают обеспечивать безопасность в городе и на дорогах.
18:24   В пятницу, 23 марта, в КДШИ откроется персональная выставка Ларисы Саенко «Мечты сбываются». 17:44   Сегодня исполняется пять лет «Объединенной дирекции заповедников Таймыра».
17:42   Очередная проверка системы оповещения в Норильске пройдет завтра. 17:34   Полтора часа остается до начала первого финального матча Кубка России с участием «Норильского никеля».
17:32   В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», посвященный 65-летию города. 17:30   «Норникель» запускает конкурс для юных изобретателей I Mаkе. В Норильске презентация конкурса пройдет 28 марта.
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16:01   Пассажиры вчерашнего рейса Норильск – Красноярск смогли улететь только сегодня утром. 15:31   Около 300 жителей Большого Норильска из-за непогоды провели эту ночь вне дома.
15:26   В непогоду на дорогах Норильска пострадали три человека, кроме того, от владельцев автотранспорта в ГИБДД поступило 15 заявок о материальном ущербе. 14:11   Будущее Норильска обсудят участники форума социальных технологий «Город – это мы!».
12:30   «Добавь городу красок». В Норильске стартовал юбилейный конкурс творчества детей и молодежи. 12:01   В Норильске определили лучших шашистов города.
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 20 марта 2018 
21:12   Погодные условия в Норильске ухудшились. Жители Кайеркана, не успевшие днем уехать домой, останутся ночевать в Центральном районе. 17:59   Дорогу в Талнах и Оганер открыли. Народу на автовокзале стало меньше.
17:08   Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава. 17:01   Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин.
16:16   На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка. 15:48   В день выборов из Кайеркана в больницы Норильска эвакуировали четверых человек. Еще одному пострадавшему помощь оказали на избирательном участке.
15:20   Метель, начавшаяся несколько часов назад в Норильске, будет усиливаться: метеорологи обещают порывы ветра до 22-27 м/с. 15:15   Из-за сильного ветра и нулевой видимости по решению ГИБДД на автодорогах из Норильска в Кайеркан и Талнах введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта.
14:35   Норильская «Маяковка» примет участие в «Ново-Сибирском транзите - 2018». Афиша театрального фестиваля уже сформирована. 14:09   Главный ветврач КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» Александр Самандас: «Я не рекомендую употреблять в пищу блюда из ...
13:51   «Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-класс по пошиву Щедропса. 13:30   Военнослужащие Норильска могут рассчитывать на социальную поддержку.
13:26   Клуб «Галакс» отметил четвертьвековой юбилей открытием выставки «Код Севера», в которой мастера постарались передать свое отношение северной природе через панно, картины, арт-объекты. 13:17   За сутки в Красноярском крае полицейские задержали трех человек, находящихся в федеральном розыске. Двое были обнаружены в Норильске.
12:24   С новосельем! У работников шахты «Ангидрит» Заполярного филиала компании - новые гардеробные. 12:10   Авиакомпания «НордСтар» заплатит 300 тысяч рублей за задержки авиарейсов.
12:03   Завтра финал! Приходи поддержать МФК «Норильский никель» в борьбе за Кубок России. 12:00   Подайте заявление в срок. Налоговая инспекция Норильска информирует горожан о порядке предоставления налоговых льгот.
11:21   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение.

 19 марта 2018 
19:06   Остаток жизни Грета будет жить на трех лапах, а Фокс скорее всего так и не сможет избавиться от страха перед детьми. 18:51   В кайерканском филиале Молодежного центра Норильска прошла акция в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».
18:42   Штормовое предупреждение объявлено в Норильске. 18:33   «Добрый врач». Конкурс изобразительного искусства стартовал сегодня на сайте «Заполярки».
18:14   Пенсионный фонд: наши сотрудники НЕ ходят по домам для проверки СНИЛС!




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