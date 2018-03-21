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21 марта 2018, 20:31



В Норильске полицейские за круглым столом обсудили проблемы наркомании со студентами норильского техникума

Встреча прошла в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». За круглым столом собрались полицейские, студенты норильского техникума промышленных технологий и сервиса, педагоги, наркологи и специалисты службы профилактики городской администрации, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. О проблеме употребления наркотических средств и психоактивных веществ из многочисленных лекций и внешкольных занятий, проводимых в учебном учреждении наркологами и специалистами служб профилактики, знают все студенты, а некоторые сталкиваются с этим в своем окружении. Но далеко все задумываются о серьезности наступивших последствий и не всегда знают, куда обратиться за помощью. Руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску Владимир Аршалуйсян рассказал ребятам о раскрытии преступлений данной категории и о правилах поведения, соблюдение которых позволит не стать жертвой преступления. Об ответственности за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных веществ, студентам поведал старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску Михаил Незнанов. В ходе общения начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 ОМВД России по г. Норильску Марина Комарова на примерах из многолетней практики рассказала участникам круглого стола о последствиях потребления психоактивных веществ и наркотических средств для здоровья и жизни как самих наркозависимых, так и их родных и близких. Описанные случаи настолько потрясли слушателей, что от рассказов подполковника полиции у отдельных студентов на глаза навернулись слезы. Стоит отметить, что на встречу с гостями в погонах пришли те учащиеся, которых интересует проблематика данной области, поэтому ребята задавали много вопросов и высказывали свои предложения по мерам профилактики и возможности информирования правоохранительных органов о случаях незаконного оборота или употребления наркотиков. Напомним, что с 12 по 23 марта на территории Красноярского края проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый житель региона может внести вклад в борьбу с наркоманией. Если Вам известны факты незаконного оборота наркотиков, сообщите информацию на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46. Поступившее от Вас сообщение будет незамедлительно проверено в целях оперативного пресечения преступлений и правонарушений, привлечения виновных к ответственности.

Просмотров:126 Встреча прошла в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». За круглым столом собрались полицейские, студенты норильского техникума промышленных технологий и сервиса, педагоги, наркологи и специалисты службы профилактики городской администрации, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.О проблеме употребления наркотических средств и психоактивных веществ из многочисленных лекций и внешкольных занятий, проводимых в учебном учреждении наркологами и специалистами служб профилактики, знают все студенты, а некоторые сталкиваются с этим в своем окружении. Но далеко все задумываются о серьезности наступивших последствий и не всегда знают, куда обратиться за помощью.Руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску Владимир Аршалуйсян рассказал ребятам о раскрытии преступлений данной категории и о правилах поведения, соблюдение которых позволит не стать жертвой преступления.Об ответственности за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных веществ, студентам поведал старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску Михаил Незнанов.В ходе общения начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 ОМВД России по г. Норильску Марина Комарова на примерах из многолетней практики рассказала участникам круглого стола о последствиях потребления психоактивных веществ и наркотических средств для здоровья и жизни как самих наркозависимых, так и их родных и близких. Описанные случаи настолько потрясли слушателей, что от рассказов подполковника полиции у отдельных студентов на глаза навернулись слезы.Стоит отметить, что на встречу с гостями в погонах пришли те учащиеся, которых интересует проблематика данной области, поэтому ребята задавали много вопросов и высказывали свои предложения по мерам профилактики и возможности информирования правоохранительных органов о случаях незаконного оборота или употребления наркотиков.Напомним, что с 12 по 23 марта на территории Красноярского края проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый житель региона может внести вклад в борьбу с наркоманией. Если Вам известны факты незаконного оборота наркотиков, сообщите информацию на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46. Поступившее от Вас сообщение будет незамедлительно проверено в целях оперативного пресечения преступлений и правонарушений, привлечения виновных к ответственности.