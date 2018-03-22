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22 марта 2018, 11:22



«…в Норильске надо жить!». Научно-практическая конференция под таким названием пройдет сегодня в политехническом колледже Норильского государственного индустриального института.

Ежегодно в работе конференции принимают участие студенты ПТК НГИИ, КГБПОУ «НТПТиС», КГБПОУ «Таймырский колледж», обучающиеся образовательных учреждений 8-11-х классов МБОУ городов Норильск, Дудинка, сообщает пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля». Цель конференции - популяризация научно-исследовательской работы, вовлечение обучающихся в занятие исследовательской деятельностью, развитие познавательной и творческой активности обучающихся, выявление и поощрение наиболее способных студентов и школьников, формирование общих и профессиональных компетенций всех участников конференции, повышение уровня их грамотности, расширение кругозора, формирование любви к родному краю. Тема конференции в текущем году - «…в Норильске надо жить!». Порядка 120 человек стали авторами 58 работ. Наиболее популярные направления исследований – история города Норильска, экология, информатизация производства. Материалы, представленные на конференцию, распределены по шести секциям: «Химия. Биология», «Экология. Безопасность жизнедеятельности», «Математика. Физика», «Норильск: вчера…», «Норильск: сегодня…» и «Норильск: завтра…». По итогам научно-практической конференции планируется выпуск брошюры, в которую войдут работы ее участников. В качестве экспертов приглашены ведущие преподаватели Норильского государственного индустриального института, ПТК НГИИ, руководители предметных методических объединений образовательных учреждений, специалисты «Норникеля». С 13.30 в ПТК НГИИ будет работать выставка технического творчества студентов. Торжественное открытие конференции состоится в актовом зале в 14.00. Далее все участники разойдутся по своим секциям. По итогам работы секций состоится награждение. Все участники НПК получат сертификаты, победители – дипломы и памятные сувениры от «Норникеля».

Просмотров:277 Ежегодная научно-практическая конференция в ПТК НГИИ в этом году проходит в четвертый раз и второй год подряд - при поддержке корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор».Ежегодно в работе конференции принимают участие студенты ПТК НГИИ, КГБПОУ «НТПТиС», КГБПОУ «Таймырский колледж», обучающиеся образовательных учреждений 8-11-х классов МБОУ городов Норильск, Дудинка, сообщает пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля».Цель конференции - популяризация научно-исследовательской работы, вовлечение обучающихся в занятие исследовательской деятельностью, развитие познавательной и творческой активности обучающихся, выявление и поощрение наиболее способных студентов и школьников, формирование общих и профессиональных компетенций всех участников конференции, повышение уровня их грамотности, расширение кругозора, формирование любви к родному краю.Тема конференции в текущем году - «…в Норильске надо жить!». Порядка 120 человек стали авторами 58 работ. Наиболее популярные направления исследований – история города Норильска, экология, информатизация производства. Материалы, представленные на конференцию, распределены по шести секциям: «Химия. Биология», «Экология. Безопасность жизнедеятельности», «Математика. Физика», «Норильск: вчера…», «Норильск: сегодня…» и «Норильск: завтра…».По итогам научно-практической конференции планируется выпуск брошюры, в которую войдут работы ее участников.В качестве экспертов приглашены ведущие преподаватели Норильского государственного индустриального института, ПТК НГИИ, руководители предметных методических объединений образовательных учреждений, специалисты «Норникеля».С 13.30 в ПТК НГИИ будет работать выставка технического творчества студентов. Торжественное открытие конференции состоится в актовом зале в 14.00. Далее все участники разойдутся по своим секциям. По итогам работы секций состоится награждение. Все участники НПК получат сертификаты, победители – дипломы и памятные сувениры от «Норникеля».