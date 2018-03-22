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22 марта 2018, 11:56



«Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России!

«Мы играем с одной из лучших команд Европы. Я горжусь тем, что наша команда смогла переломить ход игры. Матч складывался для нас все время неудачно. Мы выступали в роли догоняющих. Тем не менее ребята смогли найти все силы и ресурсы, чтобы получить положительный результат. Болельщики сегодня выиграли это противостояние вместе с нами. Эту победу мы посвящаем Норильску. Нам предстоит тяжелый матч в Югорске. Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать Кубок России», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Ответная игра между командами пройдет в Югорске в воскресенье, 25 марта.

Просмотров:198 Соперник норильчан - клуб «Газпром-Югра» из Югорска - обыгран со счетом 3:2. При переполненных трибунах Дворца спорта «Арктика» в составе «Норникеля» отличились Гончаров на 21-й, Сучилин на 34-й и Сергеев на 44-й минутах. За гостей забили Кайо на 3-й и Шаяхметов на 27-й минутах.«Мы играем с одной из лучших команд Европы. Я горжусь тем, что наша команда смогла переломить ход игры. Матч складывался для нас все время неудачно. Мы выступали в роли догоняющих. Тем не менее ребята смогли найти все силы и ресурсы, чтобы получить положительный результат. Болельщики сегодня выиграли это противостояние вместе с нами. Эту победу мы посвящаем Норильску. Нам предстоит тяжелый матч в Югорске. Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать Кубок России», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.Ответная игра между командами пройдет в Югорске в воскресенье, 25 марта.