Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 марта 2018, 12:10



Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк».

В 2017 году более четырех тысяч норильчан прошли колонной с фотопортретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Более 1000 уникальных историй о жизни солдат и их семьях размещено жителями нашего города на сайте Народной летописи «Бессмертного полка». Норильчане, желающие рассказать о своем герое, могут разместить информацию на официальном сайте www.moypolk.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться: выбрать в графе «Поиск» – «город Норильск», пройти авторизацию и разместить информацию о своем солдате. Для оказания помощи в размещении информации на сайте можно обратиться к ответственным специалистам: Центральный район – Кристина Анатольевна Бердникова 22-60-39, район Кайеркан –Дарья Андреевна Чудова 39-14-88, район Талнах – Александра Игоревна Кочетова 8-913-938-95-69. Бессмертный полк в Норильске пройдет торжественным маршем 9 Мая.

Просмотров:232 Каждый желающий в День Победы может выйти на улицы города с фотографией родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, а также записать семейную историю своего героя в Народной летописи на сайте движения «Бессмертный полк».В 2017 году более четырех тысяч норильчан прошли колонной с фотопортретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Более 1000 уникальных историй о жизни солдат и их семьях размещено жителями нашего города на сайте Народной летописи «Бессмертного полка».Норильчане, желающие рассказать о своем герое, могут разместить информацию на официальном сайте www.moypolk.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться: выбрать в графе «Поиск» – «город Норильск», пройти авторизацию и разместить информацию о своем солдате.Для оказания помощи в размещении информации на сайте можно обратиться к ответственным специалистам: Центральный район – Кристина Анатольевна Бердникова 22-60-39, район Кайеркан –Дарья Андреевна Чудова 39-14-88, район Талнах – Александра Игоревна Кочетова 8-913-938-95-69.Бессмертный полк в Норильске пройдет торжественным маршем 9 Мая.