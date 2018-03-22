Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 марта 2018, 12:52



Важно и количество, и качество. Норильская управляющая компания «Жилкомсервис» активно вывозит снег с придомовых территорий.

Отметили жильцы дома и соблюдение техники безопасности при проведении работ. Так, на въезде во двор с улицы стоит соответствующий дорожный знак, а во дворе рабочие с красными флажками регулируют движение техники и пешеходов. Кстати, о проведении работ жителей домов ООО «Жилкомсервис», который и обслуживает территорию, предупредил заранее – на подъездах развешены объявления с просьбой убрать личный автотранспорт для более качественной очистки двора от снега. «Весенние работы по очистке снега начали с 1 марта», - рассказала «Заполярной правде» первый заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис» Ольга Сарычева. «Территория обслуживания у компании большая – 210 домов. Первостепенная задача – очистить подъездные пути к каждому дому. «Да, мы стараемся убирать снег до асфальта. Это делается для того, чтобы при таянии снега не образовывалась шуга, на которую зачастую жалуются жильцы домов. Конечно же, мешает в нашей работе личный автотранспорт, оставленный во дворах. А еще торговые павильончики, расположенные рядом с жилыми домами, которые не чистят снег на своей территории. И когда мы очищаем свою зону к торговой точке – уже не подъехать. Люди на это, конечно же, жалуются», - пояснила Ольга Александровна. Зона ответственности управляющей компании шесть – восемь метров от жилого дома. Это пространство сейчас и очищают от снега. При этом вывозится со двора 40% счищенного снега, 60% - складируется для последующего таяния. Но есть дворы, которые находятся на особом контроле, там снег вывозят полностью. Как отметила Сарычева, ежедневно компания арендует от четырех до семи погрузчиков плюс семь–десять самосвалов.

Просмотров:199 Сегодня утром жильцов дома № 21 по ул. Талнахской разбудил шум техники во дворе. Выглянув в окошко, люди увидели, что трактор сгребает снег и тут же грузит его на машины. Что примечательно, сгребается не только верхний слой снега, счищают его до асфальта.Отметили жильцы дома и соблюдение техники безопасности при проведении работ. Так, на въезде во двор с улицы стоит соответствующий дорожный знак, а во дворе рабочие с красными флажками регулируют движение техники и пешеходов.Кстати, о проведении работ жителей домов ООО «Жилкомсервис», который и обслуживает территорию, предупредил заранее – на подъездах развешены объявления с просьбой убрать личный автотранспорт для более качественной очистки двора от снега.«Весенние работы по очистке снега начали с 1 марта», - рассказала «Заполярной правде» первый заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис» Ольга Сарычева.«Территория обслуживания у компании большая – 210 домов. Первостепенная задача – очистить подъездные пути к каждому дому.«Да, мы стараемся убирать снег до асфальта. Это делается для того, чтобы при таянии снега не образовывалась шуга, на которую зачастую жалуются жильцы домов. Конечно же, мешает в нашей работе личный автотранспорт, оставленный во дворах. А еще торговые павильончики, расположенные рядом с жилыми домами, которые не чистят снег на своей территории. И когда мы очищаем свою зону к торговой точке – уже не подъехать. Люди на это, конечно же, жалуются», - пояснила Ольга Александровна.Зона ответственности управляющей компании шесть – восемь метров от жилого дома. Это пространство сейчас и очищают от снега. При этом вывозится со двора 40% счищенного снега, 60% - складируется для последующего таяния. Но есть дворы, которые находятся на особом контроле, там снег вывозят полностью.Как отметила Сарычева, ежедневно компания арендует от четырех до семи погрузчиков плюс семь–десять самосвалов.