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22 марта 2018, 13:38



После вмешательства прокуратуры жительнице Норильска работодатель возместил расходы за пройденный медосмотр.

По данному заявлению прокуратура города провела проверку, в результате которой факт нарушения трудового законодательства в части оплаты расходов на прохождение медицинского осмотра был подтвержден. В частности, установлено, что гражданка при трудоустройстве была направлена работодателем на прохождение предварительного медицинского осмотра, в ходе которого ею затрачены денежные средства в сумме 6468 рублей. После предоставления работодателю медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний соискательница принята на должность охранника-контролера. Однако возмещать понесенные расходы работодатель отказался, чем нарушил ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. По представлению прокурора города денежные средства возмещены работнику в полном объеме.

Просмотров:227 Жительница города, работающая в Норильском филиале ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что работодатель нарушил ее трудовые права.По данному заявлению прокуратура города провела проверку, в результате которой факт нарушения трудового законодательства в части оплаты расходов на прохождение медицинского осмотра был подтвержден.В частности, установлено, что гражданка при трудоустройстве была направлена работодателем на прохождение предварительного медицинского осмотра, в ходе которого ею затрачены денежные средства в сумме 6468 рублей. После предоставления работодателю медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний соискательница принята на должность охранника-контролера. Однако возмещать понесенные расходы работодатель отказался, чем нарушил ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.По представлению прокурора города денежные средства возмещены работнику в полном объеме.