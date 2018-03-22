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22 марта 2018, 13:56



YouTube в помощь. Рособрнадзор впервые подготовил видеоролики для выпускников о ЕГЭ.

Ежегодно единый государственный экзамен сдают более 700 тысяч выпускников. Для того чтобы проинформировать школьников обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат – анимированные ролики. Посмотреть новые видеоролики можно на канале Рособрнадзора и в сообществе «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях ведомства. Ранее Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ-2018 с участием специалистов Федерального института педагогических измерений, а также совместно с Общественным телевидением России выпустил цикл интервью «О ЕГЭ предметно». Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены, говорится в сообщении.

Просмотров:216 Серию анимированных видеороликов о едином государственном экзамене для учащихся 11-х классов подготовила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции, сообщается на официальном портале Красноярского края.Ежегодно единый государственный экзамен сдают более 700 тысяч выпускников. Для того чтобы проинформировать школьников обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат – анимированные ролики.Посмотреть новые видеоролики можно на канале Рособрнадзора и в сообществе «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях ведомства.Ранее Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ-2018 с участием специалистов Федерального института педагогических измерений, а также совместно с Общественным телевидением России выпустил цикл интервью «О ЕГЭ предметно». Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены, говорится в сообщении.