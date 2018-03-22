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22 марта 2018, 13:56

YouTube в помощь. Рособрнадзор впервые подготовил видеоролики для выпускников о ЕГЭ.


Серию анимированных видеороликов о едином государственном экзамене для учащихся 11-х классов подготовила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Ежегодно единый государственный экзамен сдают более 700 тысяч выпускников. Для того чтобы проинформировать школьников обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат – анимированные ролики.
Посмотреть новые видеоролики можно на канале Рособрнадзора и в сообществе «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях ведомства.
Ранее Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ-2018 с участием специалистов Федерального института педагогических измерений, а также совместно с Общественным телевидением России выпустил цикл интервью «О ЕГЭ предметно». Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены, говорится в сообщении.

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    Список новостей

 22 марта 2018 
18:23   Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах. 18:05   С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов.
17:55   «Вдохновленные тундрой». В Красноярске открылась передвижная выставка мастеров из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра. 17:53   Завтра в городском Центре культуры Норильска откроется VIII региональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Подснежник».
17:45   Норильский ВИА - лучший в крае среди вокально-инструментальных коллективов силовых структур. В Красноярске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности среди полицейских. 16:57   Уже завтра сильнейшие боксеры Норильска и Дудинки начнут выступления в трехдневном турнире на призы компании «Жар.Птица», считающимся одним из крупнейших местных соревнований по боксу.
16:49   Норильск вновь присоединяется к самой массовой в истории человечества международной акции «Час Земли». В честь события на один час погаснут светильники архитектурной подсветки на ряде домов города. 16:36   Сегодня исполняется 80 лет архиву «Норникеля».
16:25   В Красноярском крае подвели окончательные итоги выборов Президента. 15:19   Молния! Авиабилеты в продаже.
14:58   В Норильске за несанкционированную свалку в районе озера Долгое оштрафовали руководителя НИИСХиЭА. 14:07   В Норильске будут судить мужчину за кражу крупной суммы денег с карточки отца-пенсионера.
14:00   Госавтоинспекторы вместе с родителями школьников вышли на патрулирование в Центральном районе Норильска. 13:56   YouTube в помощь. Рособрнадзор впервые подготовил видеоролики для выпускников о ЕГЭ.
13:38   После вмешательства прокуратуры жительнице Норильска работодатель возместил расходы за пройденный медосмотр. 12:52   Важно и количество, и качество. Норильская управляющая компания «Жилкомсервис» активно вывозит снег с придомовых территорий.
12:10   Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 11:56   «Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России!
11:22   «…в Норильске надо жить!». Научно-практическая конференция под таким названием пройдет сегодня в политехническом колледже Норильского государственного индустриального института.

 21 марта 2018 
20:31   В Норильске полицейские за круглым столом обсудили проблемы наркомании со студентами норильского техникума. 19:57   Российские учителя выступают против нового стандарта образования по литературе.
19:51   Всероссийская проверочная работа по истории прошла в школах Красноярского края. 19:45   Работу фонда капремонта Красноярского края после разноса замминистра ЖКХ едет проверять комиссия из Москвы.
18:47   Работники газовой отрасли Таймыра отмечают юбилей. Торжественный вечер состоялся сегодня в городском центре Норильска. 18:41   Работа с трудными подростками и не только. В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Шанс».
18:34   Норильчане решили судьбу благоустройства города, проголосовав за лучшие проекты. 18:33   Полицейские советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте. В сложных погодных условиях они продолжают обеспечивать безопасность в городе и на дорогах.
18:24   В пятницу, 23 марта, в КДШИ откроется персональная выставка Ларисы Саенко «Мечты сбываются». 17:44   Сегодня исполняется пять лет «Объединенной дирекции заповедников Таймыра».
17:42   Очередная проверка системы оповещения в Норильске пройдет завтра. 17:34   Полтора часа остается до начала первого финального матча Кубка России с участием «Норильского никеля».
17:32   В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», посвященный 65-летию города. 17:30   «Норникель» запускает конкурс для юных изобретателей I Mаkе. В Норильске презентация конкурса пройдет 28 марта.
17:22   Норильский паралимпиец получил высокую награду из рук президента страны. 16:59   Вместо территории у дома на ул. Пушкина, 12, в адресной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 год появились два талнахских участка.
16:01   Пассажиры вчерашнего рейса Норильск – Красноярск смогли улететь только сегодня утром. 15:31   Около 300 жителей Большого Норильска из-за непогоды провели эту ночь вне дома.
15:26   В непогоду на дорогах Норильска пострадали три человека, кроме того, от владельцев автотранспорта в ГИБДД поступило 15 заявок о материальном ущербе. 14:11   Будущее Норильска обсудят участники форума социальных технологий «Город – это мы!».
12:30   «Добавь городу красок». В Норильске стартовал юбилейный конкурс творчества детей и молодежи. 12:01   В Норильске определили лучших шашистов города.
11:18   «Душевный разговор». Юбилейная персональная выставка произведений живописи и графики Лилии Христич откроется в художественной галерее Нрильска 23 марта в 18.00. 11:12   Владимир Фролочкин: «Я очень счастлив и горд получить это звание. Жаль, что мой отец, создавший ансамбль ...
10:51   Норильский депутат Владимир Фролочкин удостоен звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края». 10:44   Дороги для движения автобусов открыли, но штормовое предупреждение в Норильске все еще действует.

 20 марта 2018 
21:12   Погодные условия в Норильске ухудшились. Жители Кайеркана, не успевшие днем уехать домой, останутся ночевать в Центральном районе. 17:59   Дорогу в Талнах и Оганер открыли. Народу на автовокзале стало меньше.
17:08   Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава. 17:01   Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин.
16:16   На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка.




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