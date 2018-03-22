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22 марта 2018, 14:00



Госавтоинспекторы вместе с родителями школьников вышли на патрулирование в Центральном районе Норильска.

Полицейские совместно с родителями, состоящими в рядах «родительского патруля», проверили, как школьники и взрослые соблюдают обязанности пешеходов. Кроме того, патруль фиксировал информацию о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках учащихся, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. За время утреннего патрулирования нарушителей ПДД не выявлено, однако по словам представителей «родительского патруля» целью данного мероприятия является не выявление нарушений, а закрепление у школьников навыков безопасного поведения на дороге.

Просмотров:200 Сегодня сотрудники ГИБДД вместе с родителями учащихся школы № 14 вышли на патрулирование в районе учебного заведения.Полицейские совместно с родителями, состоящими в рядах «родительского патруля», проверили, как школьники и взрослые соблюдают обязанности пешеходов. Кроме того, патруль фиксировал информацию о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках учащихся, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.За время утреннего патрулирования нарушителей ПДД не выявлено, однако по словам представителей «родительского патруля» целью данного мероприятия является не выявление нарушений, а закрепление у школьников навыков безопасного поведения на дороге.