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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:23 Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах.
18:05 С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов.
17:55 «Вдохновленные тундрой». В Красноярске открылась передвижная выставка мастеров из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра.
17:53 Завтра в городском Центре культуры Норильска откроется VIII региональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Подснежник».
17:45 Норильский ВИА - лучший в крае среди вокально-инструментальных коллективов силовых структур. В Красноярске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности среди полицейских.
16:57 Уже завтра сильнейшие боксеры Норильска и Дудинки начнут выступления в трехдневном турнире на призы компании «Жар.Птица», считающимся одним из крупнейших местных соревнований по боксу.
16:49 Норильск вновь присоединяется к самой массовой в истории человечества международной акции «Час Земли». В честь события на один час погаснут светильники архитектурной подсветки на ряде домов города.
16:36 Сегодня исполняется 80 лет архиву «Норникеля».
16:25 В Красноярском крае подвели окончательные итоги выборов Президента.
15:19 Молния! Авиабилеты в продаже.
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