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22 марта 2018, 14:07



В Норильске будут судить мужчину за кражу крупной суммы денег с карточки отца-пенсионера.

Именно сына потерпевшего и заподозрили в краже оперативники уголовного розыска. 40-летний ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина сознался в содеянном. Зная пин-код банковской карты отца, он около двух десятков раз похищал ее из паспорта, который пенсионер хранил под подушкой. За два месяца сын снял с банковского счета отца 75 тысяч рублей. Подозреваемый написал явку с повинной, объяснив свой поступок тем, что его семья испытывает материальные трудности, имеются кредиты и большая задолженность за квартиру по коммунальным платежам. При этом большую часть денежных средств злоумышленник потратил на продукты и спиртное, сообщили в пресс-службе ОМВР РФ по г. Норильску. Следователи отдела полиции № 3 отдела МВД России по г. Норильску в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия законного решения.

Просмотров:189 В полицию обратился 70-летний житель района Кайеркан с заявлением о том, что с его банковской карты пропали все пенсионные сбережения, накопленные на отпуск. Из объяснений потерпевшего стало известно, что заявитель по семейным обстоятельствам несколько месяцев проживал в квартире своего сына, которому несколько раз помогал с деньгами. Когда же пенсионер решил снять некоторую часть средств на личные нужды, обнаружил свой счет пустым.Именно сына потерпевшего и заподозрили в краже оперативники уголовного розыска. 40-летний ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина сознался в содеянном. Зная пин-код банковской карты отца, он около двух десятков раз похищал ее из паспорта, который пенсионер хранил под подушкой. За два месяца сын снял с банковского счета отца 75 тысяч рублей.Подозреваемый написал явку с повинной, объяснив свой поступок тем, что его семья испытывает материальные трудности, имеются кредиты и большая задолженность за квартиру по коммунальным платежам. При этом большую часть денежных средств злоумышленник потратил на продукты и спиртное, сообщили в пресс-службе ОМВР РФ по г. Норильску.Следователи отдела полиции № 3 отдела МВД России по г. Норильску в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия законного решения.