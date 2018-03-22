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22 марта 2018, 14:58



В Норильске за несанкционированную свалку в районе озера Долгое оштрафовали руководителя НИИСХиЭА.

По результатам повторной проверки, которая прошла в феврале этого года, в отношении руководителя филиала федерального учреждения возбудили административное производство по ч. 1 ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» - нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий в городах. Руководитель привлечен к административной ответственности – ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Вопрос ликвидации несанкционированной свалки взят в прокуратуре Норильска на контроль.

Просмотров:184 Незаконное размещение отходов производства в районе оз. Долгое прокуратура города выявила в 2016 году. Выяснилось, что земельный участок принадлежит норильскому филиалу федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики». В отношении учреждения были предприняты меры прокурорского реагирования. Норильский городской суд в начале прошлого года обязал институт до конца 2017-го ликвидировать свалку. Учитывая большую площадь территории, было понятно, что своими силами институт не справится и ему необходимо заключить договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию мусора. Однако в установленные сроки этого сделано не было. А свалка, судя по всему, продолжала разрастаться.По результатам повторной проверки, которая прошла в феврале этого года, в отношении руководителя филиала федерального учреждения возбудили административное производство по ч. 1 ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» - нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий в городах.Руководитель привлечен к административной ответственности – ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Вопрос ликвидации несанкционированной свалки взят в прокуратуре Норильска на контроль.