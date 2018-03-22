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22 марта 2018, 16:25



В Красноярском крае подвели окончательные итоги выборов Президента.

Павлу Грудинину (КПРФ) жители края отдали 161 925 голосов (12,78%), за Владимира Жириновского (ЛДПР) проголосовали 93 628 человек (7,39%), Владимир Путин (самовыдвижение) получил 941 151 голос избирателей (74,28%), Ксении Собчак («Гражданская инициатива») свои голоса отдали 20 415 жителей региона (1,61%), остальные кандидаты получили менее одного процента. Григорий Явлинский («Яблоко») получил 11 255 голосов (0,89%), Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 8 479 голосов (0,67%), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») – 8 072 человека (0,64%), Борис Титов («Партия роста») – 7 761 голос (0,61%). Подводя итоги прошедшей кампании, руководитель Крайизбиркома Алексей Подушкин отметил, что выборы в регионе прошли на высоком организационном уровне. «Я хочу поблагодарить избирателей Красноярского края, аппарат и всех членов избирательных комиссий, которые проделали очень большой объем подготовительных мероприятий, качественно отработали в день голосования», — отметил глава крайизбиркома. В ходе заседания итоговый протокол был подписан всеми членами избирательной комиссии края. Документ с итогами выборов в регионе будет направлен в Центральную избирательную комиссию России, говорится в сообщении.

Просмотров:276 Избирательная комиссия Красноярского края подвела окончательные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации. 18 марта в голосовании приняли участие 1 267 615 жителей края, что составляет 60,34% от общего количества зарегистрированных избирателей, сообщается на официальном портале Красноярского края.Павлу Грудинину (КПРФ) жители края отдали 161 925 голосов (12,78%), за Владимира Жириновского (ЛДПР) проголосовали 93 628 человек (7,39%), Владимир Путин (самовыдвижение) получил 941 151 голос избирателей (74,28%), Ксении Собчак («Гражданская инициатива») свои голоса отдали 20 415 жителей региона (1,61%), остальные кандидаты получили менее одного процента. Григорий Явлинский («Яблоко») получил 11 255 голосов (0,89%), Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 8 479 голосов (0,67%), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») – 8 072 человека (0,64%), Борис Титов («Партия роста») – 7 761 голос (0,61%).Подводя итоги прошедшей кампании, руководитель Крайизбиркома Алексей Подушкин отметил, что выборы в регионе прошли на высоком организационном уровне.«Я хочу поблагодарить избирателей Красноярского края, аппарат и всех членов избирательных комиссий, которые проделали очень большой объем подготовительных мероприятий, качественно отработали в день голосования», — отметил глава крайизбиркома.В ходе заседания итоговый протокол был подписан всеми членами избирательной комиссии края. Документ с итогами выборов в регионе будет направлен в Центральную избирательную комиссию России, говорится в сообщении.