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22 марта 2018, 16:36



Сегодня исполняется 80 лет архиву «Норникеля».

За 80 лет деятельности в архиве «Норильского никеля» сформировалось 72 фонда, в состав которых входят документы исторического и социального значения Норильского комбината в количестве более 600 тысяч единиц хранения и в перспективе планирует стать архивом-миллионником. Самая старая единица хранения датируется 1929 годом - это личное дело одного из первых работников комбината. Основная его цель - обеспечивать сохранность подлинников документов, которые являются основанием для назначения трудовых пенсий работникам компании.

Просмотров:216 22 марта 1938 года был образован архив комбината, приказ о создании «центрального архивохранилища» подписал еще первый директор норильского строительства и ИТЛ Владимир Матвеев. С 1954 года и по сей день он располагается на цокольном этаже дома на Комсомольской, 4.За 80 лет деятельности в архиве «Норильского никеля» сформировалось 72 фонда, в состав которых входят документы исторического и социального значения Норильского комбината в количестве более 600 тысяч единиц хранения и в перспективе планирует стать архивом-миллионником. Самая старая единица хранения датируется 1929 годом - это личное дело одного из первых работников комбината. Основная его цель - обеспечивать сохранность подлинников документов, которые являются основанием для назначения трудовых пенсий работникам компании.