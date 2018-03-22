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22 марта 2018, 16:49



Норильск вновь присоединяется к самой массовой в истории человечества международной акции «Час Земли». В честь события на один час погаснут светильники архитектурной подсветки на ряде домов города.

Глобальная международная акция призвана привлечь внимание населения планеты к необходимости сохранения природы Земли. В ходе акции Всемирный фонд дикой природы призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час, уменьшая необязательное энергопотребление. Как пояснил Антон КРИВОЩЕКОВ, начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ администрации Норильска, в Норильске 24 марта с 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурная подсветка фасадов 17 домов на Ленинском проспекте, а также учреждений: управления комбината (пл. Гвардейская, 2), Дворца культуры комбината, художественной галереи, Талнахского филиала МКВ «Музей Норильска», МУП КОС, АБК «Оль-Гуль», стадиона «Заполярник», колледжа искусств и Молодежного центра. «Впрочем, заметной экономии акция не дает: к примеру, «Норильскавтодор» за один час отключения светильников всей архитектурной подсветки Центрального района (а это более 1700 светодиодных светильников) сэкономит 128 рублей с НДС. Но смысл акции – привлечь максимально широкое внимание людей к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку в решении экологических проблем», - пояснил он. Кроме того, всех норильчан, солидарных с идеей борьбы за сохранение окружающей среды, приглашают в этот день в открытое пространство «ТЕПLO» (Молодежный центр, ул. Советская, 9), чтобы провести час в приятной компании единомышленников. Организаторы приготовили досуговую программу, которая пройдет в полумраке при свечах (разнообразные настольные игры), по завершению которой гостей порадуют световым шоу от Центра развития личности «Старт». Также на время проведения мероприятия гостям нужно будет отказаться от использования гаджетов и электроприборов. Организаторы рекомендуют принести с собой напитки в термосах и любимые сладости. Сбор участников - в 20:00, отключение света – в 20:30. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-905-999-555-9.

Просмотров:154 Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, а уже на следующий год получило мировую поддержку. В 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. В России "Час Земли" проводится с 2009 года. Норильск присоединился к ней в 2016-м.Глобальная международная акция призвана привлечь внимание населения планеты к необходимости сохранения природы Земли. В ходе акции Всемирный фонд дикой природы призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час, уменьшая необязательное энергопотребление.Как пояснил Антон КРИВОЩЕКОВ, начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ администрации Норильска, в Норильске 24 марта с 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурная подсветка фасадов 17 домов на Ленинском проспекте, а также учреждений: управления комбината (пл. Гвардейская, 2), Дворца культуры комбината, художественной галереи, Талнахского филиала МКВ «Музей Норильска», МУП КОС, АБК «Оль-Гуль», стадиона «Заполярник», колледжа искусств и Молодежного центра.«Впрочем, заметной экономии акция не дает: к примеру, «Норильскавтодор» за один час отключения светильников всей архитектурной подсветки Центрального района (а это более 1700 светодиодных светильников) сэкономит 128 рублей с НДС. Но смысл акции – привлечь максимально широкое внимание людей к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку в решении экологических проблем», - пояснил он.Кроме того, всех норильчан, солидарных с идеей борьбы за сохранение окружающей среды, приглашают в этот день в открытое пространство «ТЕПLO» (Молодежный центр, ул. Советская, 9), чтобы провести час в приятной компании единомышленников.Организаторы приготовили досуговую программу, которая пройдет в полумраке при свечах (разнообразные настольные игры), по завершению которой гостей порадуют световым шоу от Центра развития личности «Старт». Также на время проведения мероприятия гостям нужно будет отказаться от использования гаджетов и электроприборов. Организаторы рекомендуют принести с собой напитки в термосах и любимые сладости. Сбор участников - в 20:00, отключение света – в 20:30.Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-905-999-555-9.