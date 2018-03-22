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22 марта 2018, 16:57



Уже завтра сильнейшие боксеры Норильска и Дудинки начнут выступления в трехдневном турнире на призы компании «Жар.Птица», считающимся одним из крупнейших местных соревнований по боксу.

«Турнир проводится благодаря личному участию Виктора Коновалова, генерального директора группы компаний «Жар.Птица», который много внимания уделяет развитию этого спорта в городе. Приглашенным гостем соревнований станет Сергей Могутнов, известный тренер, судья всероссийской категории, в прошлом – норильчанин, ныне – житель Санкт-Петербурга», - отметили организаторы турнира. Взвешивание участников начнется в 8 утра 23 марта, а зрителей и болельщиков ждут к 18.00, когда начнутся поединки. 24 и 25 марта поединки начнутся с 14.00.

Просмотров:145 Традиционный XII турнир в этом году пройдет в зале БОКМО (ул. Талнахская, 68а), его участниками станут и дудинские спортсмены – это уже тоже традиция. Всего планируется, что на ринг выйдет более сотни ведущих боксеров в возрасте от 11 лет.«Турнир проводится благодаря личному участию Виктора Коновалова, генерального директора группы компаний «Жар.Птица», который много внимания уделяет развитию этого спорта в городе. Приглашенным гостем соревнований станет Сергей Могутнов, известный тренер, судья всероссийской категории, в прошлом – норильчанин, ныне – житель Санкт-Петербурга», - отметили организаторы турнира.Взвешивание участников начнется в 8 утра 23 марта, а зрителей и болельщиков ждут к 18.00, когда начнутся поединки. 24 и 25 марта поединки начнутся с 14.00.