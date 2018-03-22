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22 марта 2018, 17:45



Норильский ВИА - лучший в крае среди вокально-инструментальных коллективов силовых структур. В Красноярске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности среди полицейских.

В этом году краевой смотр-конкурс является отборочным для участия в фестивале самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и лира», который приурочен к главной праздничной дате 2018 года – 300-летию российской полиции, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Свои номера жюри представили сотрудники подразделений Главного управления, МУ МВД России «Красноярское», Иланского, Казачинского, Березовского, Уярского, Канского районов, городов Лесосибирск и Норильск. Конкурсанты исполнили как известные песни, так и композиции собственного сочинения. Кроме того, на сцене были исполнены танцевальные номера. Члены жюри, в состав которого вошли представители Культурного центра ГУ МВД России по краю и МУ МВД России «Красноярское», высоко оценили старания участников смотра. Среди вокально-инструментальных ансамблей жюри отдало предпочтение представителям ОМВД России по г. Норильску ВИА «Долг и Честь». В номинации «Хореография» победил Андрей Бединин, представляющий МО МВД России «Уярский». Лучшим в номинации «Авторская песня» стал Андрей Греков из ОМВД России по г. Лесосибирску, а в номинации «Инструментальная музыка» - Эдгар Таптун (МО МВД России «Канский»), среди солистов-вокалистов золото взяли Наталья Шамычкова (ОМВД России по Иланскому району) и Марина Бритова (МО МВД России «Казачинский»). Дуэт МО МВД России «Казачинский» и вокальный ансамбль ОМВД России по г. Лесосибирску признаны лучшими среди певческих коллективов. В номинации «Ветеранские звезды» победил ветеранский ансамбль «Родная песня» (ОП №4 МУ МВД России «Красноярское»). Первое место в номинации «Народное творчество» завоевали участники ансамбля «Родная песня» (ОП №4 МУ МВД России «Красноярское») и Михаил Воронцов (ОМВД России по г. Лесосибирску). Все победители и призеры были награждены дипломами и кубками.

Просмотров:144 Краевой смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества среди сотрудников, ветеранов и коллективов территориальных органов внутренних дел Красноярского края прошел в красноярском Доме офицеров.В этом году краевой смотр-конкурс является отборочным для участия в фестивале самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и лира», который приурочен к главной праздничной дате 2018 года – 300-летию российской полиции, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.Свои номера жюри представили сотрудники подразделений Главного управления, МУ МВД России «Красноярское», Иланского, Казачинского, Березовского, Уярского, Канского районов, городов Лесосибирск и Норильск. Конкурсанты исполнили как известные песни, так и композиции собственного сочинения. Кроме того, на сцене были исполнены танцевальные номера.Члены жюри, в состав которого вошли представители Культурного центра ГУ МВД России по краю и МУ МВД России «Красноярское», высоко оценили старания участников смотра.Среди вокально-инструментальных ансамблей жюри отдало предпочтение представителям ОМВД России по г. Норильску ВИА «Долг и Честь».В номинации «Хореография» победил Андрей Бединин, представляющий МО МВД России «Уярский». Лучшим в номинации «Авторская песня» стал Андрей Греков из ОМВД России по г. Лесосибирску, а в номинации «Инструментальная музыка» - Эдгар Таптун (МО МВД России «Канский»), среди солистов-вокалистов золото взяли Наталья Шамычкова (ОМВД России по Иланскому району) и Марина Бритова (МО МВД России «Казачинский»). Дуэт МО МВД России «Казачинский» и вокальный ансамбль ОМВД России по г. Лесосибирску признаны лучшими среди певческих коллективов. В номинации «Ветеранские звезды» победил ветеранский ансамбль «Родная песня» (ОП №4 МУ МВД России «Красноярское»). Первое место в номинации «Народное творчество» завоевали участники ансамбля «Родная песня» (ОП №4 МУ МВД России «Красноярское») и Михаил Воронцов (ОМВД России по г. Лесосибирску).Все победители и призеры были награждены дипломами и кубками.