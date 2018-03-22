Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 марта 2018, 17:53



Завтра в городском Центре культуры Норильска откроется VIII региональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Подснежник».

По словам Надежды Темниковой, заведующей отделом культурно-массовых мероприятий городского Центра культуры, в этом году в конкурсе примут участие более 500 маленьких норильчан от 5 до 11 лет из 18 детских садов и 41 танцевального коллектива. Не смогут выступить только те ребята, которые сейчас находятся за пределами Норильска: на конкурсы разных уровней уехали «Талнахский перепляс» и «Вдохновение». Судить конкурс будут специально приглашенные специалисты: Вадим и Ольга Романовы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, балетмейстеры-педагоги Московской театральной школы при ГИТИСе. Заключительный концерт конкурса и награждение лауреатов состоятся в воскресенье в полдень.

Просмотров:151 Продлится танцевальный фестиваль с 23 по 25 марта. Конкурсные выступления пройдут 23 марта в 11.00 - номинации «Дебют», «Малые формы», «Соло», в 15.00 - номинация «Народный танец». 24 марта в 12.00 жюри увидит участников в номинации «Игровой танец», «Стилизованный танец», а в 15.00 - в номинации «Эстрадный танец».По словам Надежды Темниковой, заведующей отделом культурно-массовых мероприятий городского Центра культуры, в этом году в конкурсе примут участие более 500 маленьких норильчан от 5 до 11 лет из 18 детских садов и 41 танцевального коллектива. Не смогут выступить только те ребята, которые сейчас находятся за пределами Норильска: на конкурсы разных уровней уехали «Талнахский перепляс» и «Вдохновение».Судить конкурс будут специально приглашенные специалисты: Вадим и Ольга Романовы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, балетмейстеры-педагоги Московской театральной школы при ГИТИСе. Заключительный концерт конкурса и награждение лауреатов состоятся в воскресенье в полдень.