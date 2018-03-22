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22 марта 2018, 17:55



«Вдохновленные тундрой». В Красноярске открылась передвижная выставка мастеров из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра.

Международный пленэр художников на Таймыре проводился уже во второй раз, рассказала директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова. Проект стал продолжением сотрудничества между двумя странами на XIII Российско-Финляндском культурном форуме, который прошел в 2012 году. В то время и возник двухгодичный проект «Арт-экспресс Финляндия-Таймыр». Через год прошла первая на Таймыре арт-экспедиция группы финских, красноярских, норильских и таймырских художников. Тогда они ездили в Дудинку в крестьянско-фермерское хозяйство «Мукустур». В рамках проекта «Вдохновленные тундрой» десять художников из разных стран мира создали серию работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства о таймырской жизни. Гости выставки в Красноярске увидят произведения живописи, графику, фотографии, изделия из резной кости, панно из кожи и деревянную скульптуру. Свои работы представили Карьялайнен Пертти Тапани и Писто Йохана Петронелла из Финляндии, Кристианен Сусанне Эва Катарина Мария из Исландии, красноярские художники Константин Войнов и Елена Ильянкова, норильчанин Юрий Афонов и мастера из Дудинки: Любовь Попова, Николай Киргизов и Дмитрий Чуприн.

Просмотров:153 Передвижная выставка «Вдохновленные тундрой» стала творческим итогом международного пленэра. Работать над своими произведениями на ненецкое стойбище поехали десять художников, скульпторов, косторезов из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра, сообщает sibnovosti.ru Красноярск.Международный пленэр художников на Таймыре проводился уже во второй раз, рассказала директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова. Проект стал продолжением сотрудничества между двумя странами на XIII Российско-Финляндском культурном форуме, который прошел в 2012 году. В то время и возник двухгодичный проект «Арт-экспресс Финляндия-Таймыр». Через год прошла первая на Таймыре арт-экспедиция группы финских, красноярских, норильских и таймырских художников. Тогда они ездили в Дудинку в крестьянско-фермерское хозяйство «Мукустур».В рамках проекта «Вдохновленные тундрой» десять художников из разных стран мира создали серию работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства о таймырской жизни. Гости выставки в Красноярске увидят произведения живописи, графику, фотографии, изделия из резной кости, панно из кожи и деревянную скульптуру.Свои работы представили Карьялайнен Пертти Тапани и Писто Йохана Петронелла из Финляндии, Кристианен Сусанне Эва Катарина Мария из Исландии, красноярские художники Константин Войнов и Елена Ильянкова, норильчанин Юрий Афонов и мастера из Дудинки: Любовь Попова, Николай Киргизов и Дмитрий Чуприн.