Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 марта 2018, 18:05



С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов.

«Мы собираемся выпускать оленину как первого, так и высшего сортов. В нашем ассортименте будет ассорти из субпродуктов, сердце и печень оленья в собственном соку. Норильчане смогут попробовать тушеную говядину и свинину, языки свиные, различные каши, а также - четыре наименования паштетов: «Куриный нежный», «Мясной из оленины», «Оленья печень» и «Террин из оленины», - рассказывает начальник цеха по производству консервной продукции МПК «Норильский» Павел Шефов. Рецептура при производстве консервов применяется исключительно по ГОСТу. Начнется продажа новинки с универсамов «Жар.Птица», чуть позже консервы поступят в продажу во все торговые точки города, с которыми сотрудничает производитель, а также – дистрибьюторам на материке. В перспективе производственные мощности консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» составляют 7000 банок мясных консервов и 4000 паштетов в смену.

Просмотров:163 Новая консервная продукция, произведенная на МПК, поступит в продажу уже на следующей неделе. Запускается целая линейка консервных продуктов в основном из оленины, а также традиционная из говядины и свинины. Это натуральный мясной продукт, который не содержит ни консервантов, ни каких-то добавок-аллергенов.«Мы собираемся выпускать оленину как первого, так и высшего сортов. В нашем ассортименте будет ассорти из субпродуктов, сердце и печень оленья в собственном соку. Норильчане смогут попробовать тушеную говядину и свинину, языки свиные, различные каши, а также - четыре наименования паштетов: «Куриный нежный», «Мясной из оленины», «Оленья печень» и «Террин из оленины», - рассказывает начальник цеха по производству консервной продукции МПК «Норильский» Павел Шефов.Рецептура при производстве консервов применяется исключительно по ГОСТу. Начнется продажа новинки с универсамов «Жар.Птица», чуть позже консервы поступят в продажу во все торговые точки города, с которыми сотрудничает производитель, а также – дистрибьюторам на материке.В перспективе производственные мощности консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» составляют 7000 банок мясных консервов и 4000 паштетов в смену.