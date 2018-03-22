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22 марта 2018, 18:23



Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах.

«Погода в начале марта была нелетная. В Норильске нас задержали на два дня. Мы очень переживали, что не успеем к открытию конкурсов-фестивалей. Но организаторы отложили церемонию, и наш состав смог принять участие в праздничном концерте», - вспоминает Юлия Николаева, художественный руководитель танцевального коллектива «Импульс». Далее были - два дня конкурсной программы, танцевальные мастер-классы с лучшими хореографами РФ и обзорные экскурсии по Сочи и олимпийской деревне. Программа выдалась насыщенной. Но самые приятные воспоминания остались, конечно, после церемонии награждения. «Импульс» стал рекордсменом по количеству заработанных наград. Коллектив был признан лучшим на «Золотой Нике», а также получил 28 различных наград международных конкурсов-фестивалей «Фактор успеха» и «Танцевальная орбита». Кроме этого, норильчане отмечены специальными призами: сертификатами с дополнительными баллами при поступлении в Саратовский государственный университет для двух солисток коллектива; приглашениями на международный хореографический конкурс Modern Dance и международный конкурс-фестиваль «Город мастеров». «Эта победа стала самым большим подарком к нашему юбилею», - отметила Юлия Николаева. Сегодня коллектив современного и эстрадного танца «Импульс» отмечает свое пятилетие. Он был создан в 2012 году в Центре «Старт». Здесь занимаются дети Центрального района Норильска, жители Кайеркана, Талнаха и Оганера. Количество обучающихся насчитывает более 120 человек.

Просмотров:184 В начале марта в Сочи прошли три масштабных хореографических конкурса: национальный закрытый танцевальный конкурс «Золотая Ника», международные конкурсы-фестивали «Танцевальная орбита» и «Фактор успеха». Норильск представили танцоры коллектива «Импульс» многофункционального центра «Старт». При благотворительной поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, танцевальный коллектив смог поучаствовать в конкурсах полным составом.«Погода в начале марта была нелетная. В Норильске нас задержали на два дня. Мы очень переживали, что не успеем к открытию конкурсов-фестивалей. Но организаторы отложили церемонию, и наш состав смог принять участие в праздничном концерте», - вспоминает Юлия Николаева, художественный руководитель танцевального коллектива «Импульс».Далее были - два дня конкурсной программы, танцевальные мастер-классы с лучшими хореографами РФ и обзорные экскурсии по Сочи и олимпийской деревне. Программа выдалась насыщенной. Но самые приятные воспоминания остались, конечно, после церемонии награждения. «Импульс» стал рекордсменом по количеству заработанных наград.Коллектив был признан лучшим на «Золотой Нике», а также получил 28 различных наград международных конкурсов-фестивалей «Фактор успеха» и «Танцевальная орбита». Кроме этого, норильчане отмечены специальными призами: сертификатами с дополнительными баллами при поступлении в Саратовский государственный университет для двух солисток коллектива; приглашениями на международный хореографический конкурс Modern Dance и международный конкурс-фестиваль «Город мастеров».«Эта победа стала самым большим подарком к нашему юбилею», - отметила Юлия Николаева. Сегодня коллектив современного и эстрадного танца «Импульс» отмечает свое пятилетие. Он был создан в 2012 году в Центре «Старт». Здесь занимаются дети Центрального района Норильска, жители Кайеркана, Талнаха и Оганера. Количество обучающихся насчитывает более 120 человек.