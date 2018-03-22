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22 марта 2018, 18:23

Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах.


В начале марта в Сочи прошли три масштабных хореографических конкурса: национальный закрытый танцевальный конкурс «Золотая Ника», международные конкурсы-фестивали «Танцевальная орбита» и «Фактор успеха». Норильск представили танцоры коллектива «Импульс» многофункционального центра «Старт». При благотворительной поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, танцевальный коллектив смог поучаствовать в конкурсах полным составом.
«Погода в начале марта была нелетная. В Норильске нас задержали на два дня. Мы очень переживали, что не успеем к открытию конкурсов-фестивалей. Но организаторы отложили церемонию, и наш состав смог принять участие в праздничном концерте», - вспоминает Юлия Николаева, художественный руководитель танцевального коллектива «Импульс».
Далее были - два дня конкурсной программы, танцевальные мастер-классы с лучшими хореографами РФ и обзорные экскурсии по Сочи и олимпийской деревне. Программа выдалась насыщенной. Но самые приятные воспоминания остались, конечно, после церемонии награждения. «Импульс» стал рекордсменом по количеству заработанных наград.
Коллектив был признан лучшим на «Золотой Нике», а также получил 28 различных наград международных конкурсов-фестивалей «Фактор успеха» и «Танцевальная орбита». Кроме этого, норильчане отмечены специальными призами: сертификатами с дополнительными баллами при поступлении в Саратовский государственный университет для двух солисток коллектива; приглашениями на международный хореографический конкурс Modern Dance и международный конкурс-фестиваль «Город мастеров».
«Эта победа стала самым большим подарком к нашему юбилею», - отметила Юлия Николаева. Сегодня коллектив современного и эстрадного танца «Импульс» отмечает свое пятилетие. Он был создан в 2012 году в Центре «Старт». Здесь занимаются дети Центрального района Норильска, жители Кайеркана, Талнаха и Оганера. Количество обучающихся насчитывает более 120 человек.

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    Список новостей

 22 марта 2018 
18:23   Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах. 18:05   С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов.
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17:45   Норильский ВИА - лучший в крае среди вокально-инструментальных коллективов силовых структур. В Красноярске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности среди полицейских. 16:57   Уже завтра сильнейшие боксеры Норильска и Дудинки начнут выступления в трехдневном турнире на призы компании «Жар.Птица», считающимся одним из крупнейших местных соревнований по боксу.
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16:25   В Красноярском крае подвели окончательные итоги выборов Президента. 15:19   Молния! Авиабилеты в продаже.
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 21 марта 2018 
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18:47   Работники газовой отрасли Таймыра отмечают юбилей. Торжественный вечер состоялся сегодня в городском центре Норильска. 18:41   Работа с трудными подростками и не только. В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Шанс».
18:34   Норильчане решили судьбу благоустройства города, проголосовав за лучшие проекты. 18:33   Полицейские советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте. В сложных погодных условиях они продолжают обеспечивать безопасность в городе и на дорогах.
18:24   В пятницу, 23 марта, в КДШИ откроется персональная выставка Ларисы Саенко «Мечты сбываются». 17:44   Сегодня исполняется пять лет «Объединенной дирекции заповедников Таймыра».
17:42   Очередная проверка системы оповещения в Норильске пройдет завтра. 17:34   Полтора часа остается до начала первого финального матча Кубка России с участием «Норильского никеля».
17:32   В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», посвященный 65-летию города. 17:30   «Норникель» запускает конкурс для юных изобретателей I Mаkе. В Норильске презентация конкурса пройдет 28 марта.
17:22   Норильский паралимпиец получил высокую награду из рук президента страны. 16:59   Вместо территории у дома на ул. Пушкина, 12, в адресной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 год появились два талнахских участка.
16:01   Пассажиры вчерашнего рейса Норильск – Красноярск смогли улететь только сегодня утром. 15:31   Около 300 жителей Большого Норильска из-за непогоды провели эту ночь вне дома.
15:26   В непогоду на дорогах Норильска пострадали три человека, кроме того, от владельцев автотранспорта в ГИБДД поступило 15 заявок о материальном ущербе. 14:11   Будущее Норильска обсудят участники форума социальных технологий «Город – это мы!».
12:30   «Добавь городу красок». В Норильске стартовал юбилейный конкурс творчества детей и молодежи. 12:01   В Норильске определили лучших шашистов города.
11:18   «Душевный разговор». Юбилейная персональная выставка произведений живописи и графики Лилии Христич откроется в художественной галерее Нрильска 23 марта в 18.00. 11:12   Владимир Фролочкин: «Я очень счастлив и горд получить это звание. Жаль, что мой отец, создавший ансамбль ...
10:51   Норильский депутат Владимир Фролочкин удостоен звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края». 10:44   Дороги для движения автобусов открыли, но штормовое предупреждение в Норильске все еще действует.

 20 марта 2018 
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17:08   Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава. 17:01   Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин.
16:16   На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка.




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