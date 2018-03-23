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23 марта 2018, 12:23



В воскресенье профессиональный праздник вместе со всей страной отметят и норильские работники культуры. А сегодня на главной городской сцене состоялось награждение лучших представителей профессии.

Почетные грамоты и благодарственные письма министерства культуры Красноярского края в этот день получили более 30 человек; семеро работников культуры получили благодарственные письма главы города Норильска за достигнутые результаты в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие культуры на территории муниципального образования город Норильск.

Просмотров:250 «Я уверена, что культура - это то, что объединяет жителей любого города, и ее уровень и качество становятся определяющими, когда мы говорим о жизни города, его интересах, его интеллектуальном развитии. Без сомнения, что в этом смысле Норильску есть чем гордиться - у нас работают уникальные люди, которые, объединившись, покоряют творческие вершины», - отметила, поздравляя коллег, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева.Почетные грамоты и благодарственные письма министерства культуры Красноярского края в этот день получили более 30 человек; семеро работников культуры получили благодарственные письма главы города Норильска за достигнутые результаты в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие культуры на территории муниципального образования город Норильск.