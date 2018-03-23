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23 марта 2018, 12:42



Норильчанка, подозреваемая в преступлении, попыталась подкупить сотрудника угрозыска.

По материалам проверки, собранным сотрудниками полиции, в отношении подозреваемой было заведено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», по которой предусматривается максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. В ближайшее время женщина предстанет перед судом. За добросовестное выполнение служебных задач и стойкую антикоррупционную позицию в ГУ МВД России по краю рассматривается возможность поощрения сотрудника уголовного розыска премией в размере, эквивалентном предлагаемому незаконному вознаграждению.

Просмотров:248 38-летняя женщина предложила сотруднику полиции 50 тысяч рублей в виде вознаграждения за прекращение проведения в ее отношении доследственной проверки. Ранее судимая норильчанка подозревается в краже денег. Майор полиции, которому было сделано предложение, сообщил о данном факте руководству норильского ОМВД России.По материалам проверки, собранным сотрудниками полиции, в отношении подозреваемой было заведено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», по которой предусматривается максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.За добросовестное выполнение служебных задач и стойкую антикоррупционную позицию в ГУ МВД России по краю рассматривается возможность поощрения сотрудника уголовного розыска премией в размере, эквивалентном предлагаемому незаконному вознаграждению.