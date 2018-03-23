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23 марта 2018, 12:51



Считанные часы остаются до премьеры в Норильском Заполярном театре драмы. Свою вариацию на тему набоковской «Камеры Обскура» представит режиссер Георгий Цнобиладзе.

В главных ролях в спектакле заняты Полина Белянина, Денис Ганин и Сергей Назимов. Роль дочери Бруно Кречмера замечательно играет 11-летняя Юлия Коваленко - это ее дебют на большой сцене.

Просмотров:197 Этот спектакль родился из эскиза, представленного на лаборатории современной драматургии «Полярка» в прошлом году. Тогда режиссер «поиграл» с пространством зала: на зрительские ряды от сцены были вынесены подиумы, на которых шло действо. Сейчас с точки зрения организации зрительского пространства все более традиционно: артисты играют на сцене, только изредка выходя в зал. По словам режиссера, объективной необходимости в расширении площади сцены за счет подиумов нет, разве что поразить воображение зрителя, но для этого в спектакле и без того использована масса приемов. Большой и малый экраны, которые работают и для театра теней, и для кинопроекции, видеоряд, музыка - создают некое волшебство, которое вряд ли оставит равнодушным даже самого циничного зрителя.В главных ролях в спектакле заняты Полина Белянина, Денис Ганин и Сергей Назимов. Роль дочери Бруно Кречмера замечательно играет 11-летняя Юлия Коваленко - это ее дебют на большой сцене.