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23 марта 2018, 13:15



Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета Александр Пестряков поздравили работников культуры с профессиональным праздником.

Этот праздничный день является признанием заслуг каждого из вас, тех, кто учит нас понимать и ценить прекрасное, заботится об эстетическом и нравственном воспитании многих поколений норильчан, бережно храня традиции и обычаи нашей территории. Благодаря вашему неравнодушию, увлечённости профессией, стремлению делиться прекрасным вы воплощаете в жизнь удивительные театральные постановки, организуете неповторимые концертные программы, устраиваете познавательные выставки и экспозиции, проводите незабываемые экскурсии, ставшие визитной карточкой Норильска для гостей города. Ваш бесценный вклад в развитие культуры и искусства на Крайнем Севере позволил нашему городу стать одной из культурных столиц Заполярья. Норильские проекты в сфере искусства уже давно завоевали сердца не только наших земляков, но и жителей России, ближнего и дальнего зарубежья. От лица всех норильчан примите слова огромной благодарности за ваш неустанный труд и пожелания творческого долголетия, вдохновения, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! Пусть всё задуманное всегда воплощается в жизнь!» День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия.

Просмотров:249 «Уважаемые работники культуры и деятели искусства города Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Этот праздничный день является признанием заслуг каждого из вас, тех, кто учит нас понимать и ценить прекрасное, заботится об эстетическом и нравственном воспитании многих поколений норильчан, бережно храня традиции и обычаи нашей территории. Благодаря вашему неравнодушию, увлечённости профессией, стремлению делиться прекрасным вы воплощаете в жизнь удивительные театральные постановки, организуете неповторимые концертные программы, устраиваете познавательные выставки и экспозиции, проводите незабываемые экскурсии, ставшие визитной карточкой Норильска для гостей города. Ваш бесценный вклад в развитие культуры и искусства на Крайнем Севере позволил нашему городу стать одной из культурных столиц Заполярья. Норильские проекты в сфере искусства уже давно завоевали сердца не только наших земляков, но и жителей России, ближнего и дальнего зарубежья.От лица всех норильчан примите слова огромной благодарности за ваш неустанный труд и пожелания творческого долголетия, вдохновения, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! Пусть всё задуманное всегда воплощается в жизнь!»День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия.