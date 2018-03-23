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23 марта 2018, 14:42



Напившись в клубе, норильчанка позарилась на чужую сумочку. Теперь ей предстоит ответить за свой поступок перед судом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастна другая посетительница заведения. Ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов 37-летняя подозреваемая был приглашена для разбирательства в отдел полиции. Женщина рассказала, что просто воспользовалась невнимательностью молодой особы. Однако пояснить полицейским, с какой целью она похитила чужую сумку, не смогла ничем, кроме состояния алкогольного опьянения, в котором пребывала. На вопрос, почему она не вернула вещи законной владелице на следующий день, женщина ответить также не смогла. В ее отношении следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемая ответит за свои действия перед судом. Украденные ею вещи полицейские изъяли и вернули владелице.

Просмотров:229 В отдел полиции Талнаха обратилась 28-летняя девушка, у которой в ночном клубе пропала сумочка. В ней были дорогой телефон, личные вещи и деньги. Ущерб оценили в 58,5 тысячи рублей. Отдыхая в клубе, девушка ненадолго оставила свою вещь без присмотра на барной стойке, а когда заметила пропажу, решила, что кто-то взял ее сумку по ошибке, и надеялась, что вещь вернут, поэтому в полицию обратилась не сразу, а только день спустя.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастна другая посетительница заведения. Ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов 37-летняя подозреваемая был приглашена для разбирательства в отдел полиции.Женщина рассказала, что просто воспользовалась невнимательностью молодой особы. Однако пояснить полицейским, с какой целью она похитила чужую сумку, не смогла ничем, кроме состояния алкогольного опьянения, в котором пребывала. На вопрос, почему она не вернула вещи законной владелице на следующий день, женщина ответить также не смогла.В ее отношении следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемая ответит за свои действия перед судом. Украденные ею вещи полицейские изъяли и вернули владелице.