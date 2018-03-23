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23 марта 2018, 15:36



В Норильске по ошибке стоматолога мужчине удалили здоровый зуб. Теперь медучреждение выплатит пациенту более 130 тысяч рублей.

Пациент обратился в поликлинику с зубной болью. Врач провел обследование, но не в полном объеме, что повлекло удаление здорового зуба. Исковые требования прокурора суд удовлетворил частично. В пользу пациента с медицинского учреждения взыскан моральный вред в 70 000 рублей, а также материальный ущерб на 16 895 рублей и штраф в 43 447 рублей за неудовлетворение требований потребителя услуг в добровольном порядке.

Просмотров:204 В минувшую среду Норильский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города в интересах обратившегося гражданина к Норильской городской стоматологической поликлинике о компенсации морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помощи.Пациент обратился в поликлинику с зубной болью. Врач провел обследование, но не в полном объеме, что повлекло удаление здорового зуба.Исковые требования прокурора суд удовлетворил частично. В пользу пациента с медицинского учреждения взыскан моральный вред в 70 000 рублей, а также материальный ущерб на 16 895 рублей и штраф в 43 447 рублей за неудовлетворение требований потребителя услуг в добровольном порядке.