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23 марта 2018, 16:12



В Красноярске стартует набор факелоносцев эстафеты огня Универсиады-2019. Норильск может быть включен в маршрут эстафеты

«Уже утверждена концепция общероссийского этапа эстафеты огня Универсиады-2019. В нее включены все ключевые города страны, немало городов Сибирского Федерального округа, присутствуют крупнейшие университетские центры. Отдельно будет разработан региональный этап эстафеты, который станет завершающим. Здесь мы рассчитываем, что в маршрут попадут такие города, как Норильск, Канск, Ачинск, будут города и районы, представляющие многообразие культуры, спортивных традиций Красноярского края», - рассказал заместитель генерального директора Дирекции Универсиады-2019 Константин Гуреев.

Просмотров:180 В Красноярске создана рабочая группа, которая займется организацией эстафеты огня Универсиады. Сама эстафета стартует в сентябре, а завершится 2 марта 2019 года во время церемонии открытия Универсиады. Конкурсный отбор факелоносцев планируют начать в мае, сообщается на сайте красноярской газеты «Городские новости».«Уже утверждена концепция общероссийского этапа эстафеты огня Универсиады-2019. В нее включены все ключевые города страны, немало городов Сибирского Федерального округа, присутствуют крупнейшие университетские центры. Отдельно будет разработан региональный этап эстафеты, который станет завершающим. Здесь мы рассчитываем, что в маршрут попадут такие города, как Норильск, Канск, Ачинск, будут города и районы, представляющие многообразие культуры, спортивных традиций Красноярского края», - рассказал заместитель генерального директора Дирекции Универсиады-2019 Константин Гуреев.