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23 марта 2018, 16:14



Экспертный совет «Норникеля» по инженерно-техническим средствам безопасности дал оценку первому этапу проекта создания системы Ситуационно-аналитических центров безопасности компании

Рассказывая о создании сети ситуационно-аналитических центров безопасности компании, он отметил, что этап инициирования и планирования уже завершен, сейчас стартует непосредственная работа в Мончегорске, Москве, Красноярске и, естественно, в Норильске. «При разработке системы мы изучили и творчески переосмыслили практику построения и работы ситуационных центров МЧС России, Ситуационного центра Санкт-Петербурга, Аналитического центра, созданного в рамках проекта «Безопасный город» в Красноярске, но, разумеется, с учетом географических и климатических условий, в которых расположены предприятий «Норникеля». Поэтапно формируется система агрегаторов поступающей информации и территориальных центров реагирования на инциденты в сфере безопасности наших предприятий. Данный подход - одно из наиболее перспективных направлений развития корпоративной защиты», - рассказал Гуров. Этап организационно-методологический подразумевает вторую сторону проекта - технологическую. Суровые условия Заполярья предопределяют повышенные требования к технике, тем более применяемой в такой сфере, как безопасность. «Разброс температур от минус 60 до плюс 40 по Цельсию, штормовые ветровые нагрузки, неравномерность покрытия сетями передачи данных - все это необходимо учитывать уже на уровне проектирования. У подразделений корпоративной защиты «Норникеля» имеется уникальный опыт работы в экстремальных условиях, которым мы всегда готовы поделиться с нашими коллегами», - подчеркнул директор Департамента корпоративной безопасности компании. Также, в ходе международной конференции Securika/MIPS, состоявшейся накануне заседания Экспертного совета компании, с докладом выступил заместитель начальника Управления безопасности объектов Заполярного филиала «Норникеля» Константин Феоктистов. В результате состоявшейся профессиональной дискуссии, участники приняли решение оформить ее результаты в виде практических рекомендаций, которые помогут специалистам более свободно ориентироваться как в юридических, так и практических особенностях применения технических средств охраны и безопасности в особых регионах, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Просмотров:172 О том, насколько «Норникель» продвинулся в реализации проекта и перспективных направлениях корпоративной безопасности в целом, c РИА «Индустрия безопасности» поделился директор Департамента корпоративной безопасности компании Роман Гудов.Рассказывая о создании сети ситуационно-аналитических центров безопасности компании, он отметил, что этап инициирования и планирования уже завершен, сейчас стартует непосредственная работа в Мончегорске, Москве, Красноярске и, естественно, в Норильске.«При разработке системы мы изучили и творчески переосмыслили практику построения и работы ситуационных центров МЧС России, Ситуационного центра Санкт-Петербурга, Аналитического центра, созданного в рамках проекта «Безопасный город» в Красноярске, но, разумеется, с учетом географических и климатических условий, в которых расположены предприятий «Норникеля». Поэтапно формируется система агрегаторов поступающей информации и территориальных центров реагирования на инциденты в сфере безопасности наших предприятий. Данный подход - одно из наиболее перспективных направлений развития корпоративной защиты», - рассказал Гуров.Этап организационно-методологический подразумевает вторую сторону проекта - технологическую. Суровые условия Заполярья предопределяют повышенные требования к технике, тем более применяемой в такой сфере, как безопасность.«Разброс температур от минус 60 до плюс 40 по Цельсию, штормовые ветровые нагрузки, неравномерность покрытия сетями передачи данных - все это необходимо учитывать уже на уровне проектирования. У подразделений корпоративной защиты «Норникеля» имеется уникальный опыт работы в экстремальных условиях, которым мы всегда готовы поделиться с нашими коллегами», - подчеркнул директор Департамента корпоративной безопасности компании.Также, в ходе международной конференции Securika/MIPS, состоявшейся накануне заседания Экспертного совета компании, с докладом выступил заместитель начальника Управления безопасности объектов Заполярного филиала «Норникеля» Константин Феоктистов. В результате состоявшейся профессиональной дискуссии, участники приняли решение оформить ее результаты в виде практических рекомендаций, которые помогут специалистам более свободно ориентироваться как в юридических, так и практических особенностях применения технических средств охраны и безопасности в особых регионах, сообщает пресс-служба «Норникеля».