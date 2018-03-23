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23 марта 2018, 16:23



Норникель будет использовать беспилотные летательных аппараты в целях охраны и мониторинга состояния промышленных объектов

«В течение дня наши специалисты на аэродроме Кузяево в Московской области тестировали представленные партнерами образцы. Здесь важна каждая деталь - надежность конструкционных материалов, длительность автономного пребывания в воздухе, дальность полета, оснащенность дронов современными системами передачи данных и т.д. В целом, результат положительный. Представленные БПЛА можно использовать как для охраны промышленных объектов, так и для мониторинга и выявления повреждений трубопроводов и транспортной инфраструктуры компании, что является дополнительным плюсом», рассказал директор Департамента корпоративной безопасности компании Роман Гудов. На перспективу в рамках компетенции Блока корпоративной защиты формируется дополнительный «контур надежности», включающий все элементы объектовой и технической безопасности предприятий Группы Компаний «Норникель», и отвечающий актуальным вызовам и угрозам для ведущих отечественных промышленных предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, сообщает пресс-служба компании.

Просмотров:208 Использование беспилотных летательных аппаратов стало второй темой экспертного совета «Норникеля» по инженерно-техническим средствам безопасности. Поскольку компания уделяет принципиальное значение не только администрированию процессов, но и интенсивной работе «в поле», к заседанию было приурочено участие Блока корпоративной защиты в натурных испытаниях БПЛА, которые могут быть задействованы в системах безопасности предприятий.«В течение дня наши специалисты на аэродроме Кузяево в Московской области тестировали представленные партнерами образцы. Здесь важна каждая деталь - надежность конструкционных материалов, длительность автономного пребывания в воздухе, дальность полета, оснащенность дронов современными системами передачи данных и т.д. В целом, результат положительный. Представленные БПЛА можно использовать как для охраны промышленных объектов, так и для мониторинга и выявления повреждений трубопроводов и транспортной инфраструктуры компании, что является дополнительным плюсом», рассказал директор Департамента корпоративной безопасности компании Роман Гудов.На перспективу в рамках компетенции Блока корпоративной защиты формируется дополнительный «контур надежности», включающий все элементы объектовой и технической безопасности предприятий Группы Компаний «Норникель», и отвечающий актуальным вызовам и угрозам для ведущих отечественных промышленных предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, сообщает пресс-служба компании.