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23 марта 2018, 16:32



В выходные норильчан ждет солнечная морозная погода

А вот чем точно стоит запасаться норильчанам, так это солнцезащитными очками, особенно тем, кто планирует провести выходные на природе. Солнышко ожидается яркое.

Просмотров:223 По сообщению синоптиков, в ближайшие дни в городе сохранится солнечная морозная погода. Ночью столбик термометра может опускаться до минус 40 градусов, днем воздух будет прогреваться примерно до 30 градусов мороза. Ветра синоптики не прогнозируют.А вот чем точно стоит запасаться норильчанам, так это солнцезащитными очками, особенно тем, кто планирует провести выходные на природе. Солнышко ожидается яркое.